Video: el emotivo homenaje de Boca a Miguel Ángel Russo en el día de su cumpleaños

Boca publicó un emotivo video por los 70 años de Miguel Ángel Russo, con imágenes de sus etapas y mensajes que siguen vigentes.

Miguel Ángel Russo fue el entrenador que llevó a Boca al título de la Copa Libertadores 2007, la última conquista continental del club.

Boca volvió a mirar al cielo y a emocionarse. En lo que habría sido su cumpleaños número 70, el club homenajeó a Miguel Ángel Russo con un video cargado de recuerdos, imágenes y frases que marcaron su paso por la institución. "Feliz cumple al cielo, Miguel", fue el mensaje que acompañó la publicación.

La pieza recorre sus tres etapas como entrenador xeneize y revive momentos imborrables, como la conquista de la Copa Libertadores y su última función en el Mundial de Clubes. Un recorrido que conecta de inmediato con el hincha y pone en valor su legado dentro del club.

El homenaje de Boca a Russo en su cumpleaños que tocó una fibra íntima El emotivo video de Boca para homenajear a Miguel Ángel Russo El emotivo video de Boca para homenajear a Miguel Ángel Russo. El Canal de Boca Russo no es solo historia. Su influencia sigue presente en el día a día, especialmente en el cuerpo técnico que hoy lidera Claudio Úbeda, quien supo ser su colaborador cercano. Sus enseñanzas aún bajan línea y aparecen en cada momento importante.

De hecho, tras el triunfo ante Universidad Católica en el debut de la Copa Libertadores, Úbeda lo recordó con claridad: “Miguel en estos momentos importantes me decía que había que ponerse duro, ser un equipo bien estructurado con y sin la pelota, ser agresivos en la marca”. Un mensaje que sigue vigente puertas adentro.