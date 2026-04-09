Video: el emotivo homenaje de Boca a Miguel Ángel Russo en el día de su cumpleaños
Boca publicó un emotivo video por los 70 años de Miguel Ángel Russo, con imágenes de sus etapas y mensajes que siguen vigentes.
Boca volvió a mirar al cielo y a emocionarse. En lo que habría sido su cumpleaños número 70, el club homenajeó a Miguel Ángel Russo con un video cargado de recuerdos, imágenes y frases que marcaron su paso por la institución. "Feliz cumple al cielo, Miguel", fue el mensaje que acompañó la publicación.
La pieza recorre sus tres etapas como entrenador xeneize y revive momentos imborrables, como la conquista de la Copa Libertadores y su última función en el Mundial de Clubes. Un recorrido que conecta de inmediato con el hincha y pone en valor su legado dentro del club.
El homenaje de Boca a Russo en su cumpleaños que tocó una fibra íntima
Russo no es solo historia. Su influencia sigue presente en el día a día, especialmente en el cuerpo técnico que hoy lidera Claudio Úbeda, quien supo ser su colaborador cercano. Sus enseñanzas aún bajan línea y aparecen en cada momento importante.
De hecho, tras el triunfo ante Universidad Católica en el debut de la Copa Libertadores, Úbeda lo recordó con claridad: “Miguel en estos momentos importantes me decía que había que ponerse duro, ser un equipo bien estructurado con y sin la pelota, ser agresivos en la marca”. Un mensaje que sigue vigente puertas adentro.
El impacto de Russo también se refleja en los hinchas, que no dejan pasar la oportunidad de recordarlo con cariño. En redes sociales, el homenaje se llenó de mensajes de agradecimiento hacia un entrenador que dejó una huella profunda en la historia del club.