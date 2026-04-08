Úbeda recordó a Russo tras el debut victorioso de Boca en la Libertadores: "Me decía que hay que ponerse duro"

Tras dos años de ausencia, Boca Juniors pisó fuerte en su regreso a la Copa Libertadores. Por la fecha 1 del Grupo D, se impuso con autoridad este martes por 2-1 sobre la Universidad Católica en Chile, en un duelo que ameritaba más una goleada 3-0 que una victoria por apenas un solo gol de diferencia.

Como fuera, lo cierto es que el Xeneize estiró su gran momento, lleva 10 partidos invicto y cada vez convence más desde el juego. Claudio Úbeda se mostró feliz por el resultado y no pudo evitar recordar en conferencia de prensa a Miguel Ángel Russo, con quien trabajó codo a codo como su ayudante de campo por más de tres años y medio y por el cual llegó al cuadro de la Ribera en 2025.

Claudio Úbeda recordó a Russo tras el debut de Boca en la Copa Claudio Úbeda recordó a Russo tras el debut de Boca en la Copa "Miguel, en estos momentos no límites pero sí importantes, me decía que había que ponerse duro. Decía que hay que ser un equipo bien estructurado con y sin la pelota, aprender a cambiar rápido de fase ofensiva a defensiva, ser agresivos en la marca, hablar, etc...", apuntó el Sifón cuando le peguntaron qué hubiera dicho Miguelo de la importante victoria conseguida en Chile.

"Estamos contentos con el resultado, el equipo encontró el gol rápido, jugamos bien, intentamos salir jugando y cuando no saltar líneas. Después fue el típico partido de Libertadores, donde por momentos se puso más friccionado el partido y se generó algún conflicto", agregó en la misma sintonía.