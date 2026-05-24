Atento, Boca: llegó una oferta de US$ 9.300.000 por un titular del equipo de Úbeda

Desde el fútbol europeo vinieron a la carga con un ofrecimiento millonario por un jugador que es clave para Boca. Quién es y la postura de la dirigencia.

Boca podría perder a una de sus joyitas en el mercado de junio

En medio de la preparación para el partido decisivo frente a Universidad Católica por la Copa Libertadores, en Boca trascendió una noticia que empezó a mover el mercado de pases. Es que desde Europa vienen a la carga por una de las joyas xeneize y la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme ya fijó postura.

¿El protagonista? Milton Delgado, el volante de 20 años que es titular indiscutido en el equipo de Claudio Úbeda. El club interesado es el Trabzonspor de Turquía, que ya presentó una propuesta cercana a los 8 millones de euros —unos US$ 9.300.000—por la ficha del juvenil.

La postura de Boca a la millonaria oferta por Delgado La información fue revelada por el periodista César Luis Merlo y rápidamente generó repercusión en el mundo Boca, donde analizan los pasos a seguir. Y la primera postura que tomó el club fue clara: no aceptar la propuesta inicial y esperar una mejora importante para recién ahí evaluar una posible venta.

Milton Delgado Milton Delgado podría salir de Boca en el próximo mercado de pases. @BocaJuniors

La dirigencia entiende que Delgado es un futbolista con muchísimo potencial y considera que su valor de mercado puede crecer todavía más en el corto plazo, teniendo en cuenta que también podrían llegar ofertas de otras ligas del mundo. Más allá de eso, están abiertos a negociarlo y podría ser una de las salidas más importantes que tenga el Xeneize en junio.