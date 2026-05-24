Scaloni visitó el predio de un club de Primera a horas de anunciar la lista para el Mundial: el motivo

Este domingo por la mañana, Lionel Scaloni apareció de sorpresa en un lugar muy especial. Todo, mientras define la nómina de los 26 que viajarán a la Copa del Mundo.

Mientras termina de pulir los últimos detalles en la lista del Mundial 2026, Lionel Scaloni se tomó un respiro y volvió a un lugar muy especial. Este domingo por la mañana, el entrenador de la Selección argentina apareció de manera sorpresiva en el Centro Jorge Griffa, que Newell's Old Boys tiene en Bella Vista.

El trasfondo de la visita de Scaloni al predio de Newell's Con mate en mano y rodeado de un clima familiar, el DT siguió atentamente varios encuentros de juveniles en la tira de partidos ante Defensa y Justicia. Sin embargo, su presencia tuvo un motivo especial: observar el partido de su sobrino, quien actualmente juega en la novena división leprosa.

Su presencia no pasó desapercibida entre los chicos, técnicos y familias que estaban en el predio. La propia cuenta oficial de Newell’s reflejó el momento en redes sociales y le dedicó un mensaje cargado de cariño al DT campeón del mundo. “Espectador de lujo: el entrenador de la selección campeona del mundo, siguiendo de cerca a las divisiones juveniles en el Centro Jorge Griffa. Esta es tu casa, Lionel”, publicó el club, junto a una imagen suya en primer plano a un costado de la cancha.

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El entrenador de la selección campeona del mundo, siguiendo de cerca a las divisiones juveniles en el Centro Jorge Griffa.



Esta es tu casa, Lionel



Emanuel Álvarez pic.twitter.com/NswKAASUHv — Newell’s Old Boys (@Newells) May 24, 2026

Días claves en la Selección argentina: se viene la lista definitiva para el Mundial El paso de Scaloni por Rosario se dio en días decisivos para la Selección. A menos de una semana del cierre oficial de listas para el Mundial, el cuerpo técnico ya define los últimos nombres que integrarán la nómina definitiva de 26 futbolistas.