Atentos, River y Boca: se confirmaron el día y la hora del Superclásico del Apertura en el Monumental

Ya se sabe la fecha exacta en el que River y Boca jugarán el primer Superclásico de la temporada 2026, que se disputará en Núñez.

El Superclásico entre River Plate y Boca Juniors siempre es uno de los partidos más esperados del año en el fútbol argentino, más allá de que después el juego no siempre sea muy vistoso, sin importar si se disputan o no un título, o si es en una instancia definitoria o un encuentro más del campeonato.

Para esta temporada 2026 de la Liga Profesional de Fútbol, el sorteo dictaminó que se crucen en la fecha 15, tanto en el Torneo Apertura como en el Clausura. Este jueves se supo qué día y a qué hora se jugará el primero del año, el cual se llevará a cabo en el Monumental.

El Superclásico se jugará el domingo 19 de abril River vs Boca Superclásicop Apertura 2025 River y Boca se enfrentarán en el Monumental por la fecha 15. Fotobaires El primer Superclásico del 2026 será el domingo 19 de abril y la pelota comenzará a rodar en Núñez a las 17 horas. El cuerpo arbitral y del VAR se definirán, como de costumbre, durante la semana previa.

Ambos equipos llegarán a este trascendental choque luego de haber disputado la fecha 2 de la fase de grupos de los torneos internacionales. El Xeneize llegará con 5 días de descanso, ya que recibirá el martes 14 a Barcelona de Guayaquil por la Libertadores. El Millonario, en tanto, tendrá 24 horas menos de recuperación, ya que el miércoles 15 jugará como local ante Carabobo de Venezuela por la Sudamericana.