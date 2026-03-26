River prepara un recibimiento con un guiño al pasado para el Superclásico ante Boca

De cara a lo que será el choque frente al Xeneize por la fecha 15 del Apertura, River comenzó a planificar el tremendo recibimiento que habrá en el Monumental.

La llegada de Eduardo Coudet a River no solo apunta a renovar el funcionamiento del equipo dentro del campo, sino también a oxigenar el clima en las tribunas del Monumental. En su debut como local (triunfo por 2-0 ante Sarmiento), el Chacho empezó a revertir el ambiente cargado que había dejado el cierre del ciclo de Marcelo Gallardo, marcado por silbidos y muestras de disconformidad. Y qué mejor escenario que un Superclásico ante Boca para intentar reconstruir ese vínculo entre el equipo y su gente.

En Núñez, el partido más esperado del calendario ya comenzó a jugarse en la previa y ante ello se comenzó a trabajar en un recibimiento inédito en los últimos enfrentamientos ante el eterno rival: una puesta en escena de gran escala, con un marcado tinte retro que tendría como gran atractivo el regreso de los tradicionales papelitos.

El tremendo recibimiento que prepara River para el Superclásico con Boca Como en las jornadas históricas, el cielo del Monumental volvería a teñirse de recortes de papel, combinados con humo rojo y blanco y el cotillón característico que vestirá las tribunas Sívori, Centenario, Belgrano y San Martín. Una postal que con el paso del tiempo fue desapareciendo del fútbol argentino, pero que hoy busca ser recuperada gracias al impulso de la Subcomisión del Hincha, que lleva semanas de trabajo con el objetivo de obtener las autorizaciones necesarias.

image El Monumental volverá a teñise con los papeles blancos y rojos para el Superclásico con Boca. EFE La iniciativa no solo pretende generar un impacto visual imponente en la previa del duelo, con cerca de 90 mil almas acompañando al equipo, sino también sumar un costado solidario. La propuesta contempla que, tras el espectáculo, unos 200 colaboradores retiren rápidamente los papelitos del campo de juego para evitar demoras en el inicio. Luego, en lugar de desecharlos, serían donados al Hospital Garrahan para su reciclaje, dándole así un valor adicional a la celebración.