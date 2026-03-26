Adam Bareiro reveló que casi firma con otro gigante sudamericano antes de llegar a Boca: "Estuve muy cerca"

Adam Bareiro confesó que mantuvo negociaciones con otro club importante de Sudamérica antes de sumarse a Boca.

Adam Bareiro estuvo a un paso de otro destino, pero terminó en Boca y hoy es una pieza clave en el equipo de Úbeda.

El delantero de Boca Juniors, Adam Bareiro, reveló que estuvo muy cerca de convertirse en refuerzo de Olimpia de Paraguay antes de concretar su llegada al Xeneize en el último mercado de pases.

El atacante, que arribó desde Fortaleza a cambio de 3 millones de dólares por el 100% de su ficha, confesó en diálogo con Radio Ñandutí que las charlas con el club paraguayo estaban muy avanzadas. "Hablé bastante, muy cerca, creo que estuve muy cerca. Hablé con el presidente Coto, hasta el último día", aseguró.

Adam Bareiro reveló que casi firma con Olimpia Embed ATENCIÓN | Adam Bareiro, jugador de #Boca, contó que estuvo MUY CERCA de llegar a #Olimpia en #LaGranJugada:



“Hablé bastante, estuve muy cerca. Hablé con el presidente Coto hasta el último día, incluso cuando debuté acá me mandó un mensaje deseándome éxitos y que me están… pic.twitter.com/1AB5vYBVap — Radio Ñandutí (@nanduti) March 24, 2026 Bareiro explicó que la negociación no prosperó por las altas pretensiones económicas del club brasileño, que había realizado una fuerte inversión por su pase. “Estuve muy cerca, pero no se dio por las pretensiones económicas que tenía Fortaleza”, remarcó el delantero.

Además, contó que también mantuvo conversaciones con el entrenador de Olimpia, aunque sin profundizar en lo contractual. "Hablé con Vitamina (Sánchez) también. No hablamos de la parte económica, de mi parte no hablé nada", agregó sobre el contacto con el cuerpo técnico.