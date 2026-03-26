Adam Bareiro reveló que casi firma con otro gigante sudamericano antes de llegar a Boca: "Estuve muy cerca"
Adam Bareiro confesó que mantuvo negociaciones con otro club importante de Sudamérica antes de sumarse a Boca.
El delantero de Boca Juniors, Adam Bareiro, reveló que estuvo muy cerca de convertirse en refuerzo de Olimpia de Paraguay antes de concretar su llegada al Xeneize en el último mercado de pases.
El atacante, que arribó desde Fortaleza a cambio de 3 millones de dólares por el 100% de su ficha, confesó en diálogo con Radio Ñandutí que las charlas con el club paraguayo estaban muy avanzadas. "Hablé bastante, muy cerca, creo que estuve muy cerca. Hablé con el presidente Coto, hasta el último día", aseguró.
Adam Bareiro reveló que casi firma con Olimpia
Bareiro explicó que la negociación no prosperó por las altas pretensiones económicas del club brasileño, que había realizado una fuerte inversión por su pase. “Estuve muy cerca, pero no se dio por las pretensiones económicas que tenía Fortaleza”, remarcó el delantero.
Además, contó que también mantuvo conversaciones con el entrenador de Olimpia, aunque sin profundizar en lo contractual. "Hablé con Vitamina (Sánchez) también. No hablamos de la parte económica, de mi parte no hablé nada", agregó sobre el contacto con el cuerpo técnico.
Desde su llegada a Boca, Bareiro ya disputó 6 partidos, en los que convirtió 3 goles y dio una asistencia, consolidándose rápidamente como una opción importante en el ataque del equipo.