La cruda revelación de Esteban Ocon sobre su choque con Franco Colapinto en el GP de China

El piloto francés de Haas, Esteban Ocon, habló sobre su incidente con el argentino y reveló que recibió amenazas de muerte tras la carrera en Shanghái.

El Gran Premio de China dejó una de las mejores imágenes de la temporada 2026 de la Fórmula 1. Por primera vez desde que es piloto de Alpine, Franco Colapinto sumó su primer punto con la escudería francesa al finalizar en el puesto 10° en el Circuito Internacional de Shanghái.

No obstante, esa no fue la única foto que dejó la carrera en el país asiático. Durante la mitad de la carrera, Esteban Ocon chocó deliberadamente al piloto argentino y estuvo a centímetros de arruinarle la carrera. Para fortuna del número 43 pudo finalizar la carrera y sumar una unidad mientras que el francés fue penalizado con 10 segundos (concluyó la carrera P14).

El incidente entre Esteban Ocon y Colapinto en el GP de China El incidente entre Franco Colapinto y Esteban Ocon en el GP de China @F1 Esteban Ocon reveló que recibió amenazas de muerte por el choque con Colapinto A pesar de que se disculpó en persona tras el GP y en las redes sociales con un divertido mensaje, Ocon reveló que recibió fuertes amenazas y hostigamiento por parte de los fanáticos del pilarense a través de sus cuentas personales.

Ante ello, los representantes de Franco Colapinto pidieron a los fans que no sigan con los dichos hirientes, ya que consideran que están creando un conflicto inexistente entre los dos pilotos.