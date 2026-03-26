Franco Colapinto habló de la posibilidad de hacer una exhibición de Fórmula 1 en Argentina: "Sería increíble"

Ante la posibilidad de que maneje un Alpine en las calles de Buenos Aires, Colapinto se refirió a ese tema y no ocultó su felicidad.

Franco Colapinto llegó a Suzuka para afrontar este fin de semana el Gran Premio de Japón. Tras su excelente actuación en China, donde logró sumar su primer punto como piloto de Alpine, el argentino buscará mantener este gran presente en el histórico trazado japonés.

Luego de lo que será esta carrera, la Fórmula 1 se parará por un mes debido a que los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita (pactados para el 12 y 19 de abril) fueron cancelados por el tenso momento que se vive en Medio Oriente.

Ante ello, surgió la posibilidad de que Franco Colapinto regrese a la Argentina y haga una exhibición por las calles de Buenos Aires manejando un monoplaza de Alpine. Con la posibilidad de que este suceso se dé, el número 43 fue consultado al respecto en el media day de la F1 y dejó en claro que desea hacerlo.

franco colapinto1 Franco Colapinto desea hacer una exhibición en Buenos Aires. www.francolapinto.com Franco Colapinto habló sobre la posible exhibí de F1 en Buenos Aires "Sería increíble. Es algo que siempre quise hacer porque es muy difícil para la gente de Argentina. Tengo muchísimos fans y mucha gente apoyándome desde que era muy chico, desde la F3. Han pasado 25 años desde que un piloto argentino corrió en F1. Así que creo que para mí poder llevar un auto de F1 a Argentina con toda esta gente tan apasionada y fanática del deporte sería increíble", lanzó.