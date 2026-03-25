Se conocieron detalles de la exhibición que realizaría Colapinto en Argentina a fines de abril

Franco Colapinto aprovecharía el parate del próximo mes de la Fórmula 1 para realizar un evento con Alpine en Buenos Aires.

Pues bien, el proyecto comienza a tomar cada vez más fuerza y, a falta todavía de la confirmación oficial por parte de la escudería francesa, todo apunta a que se llevará a cabo el domingo 26/04. Aunque, a diferencia de lo que se especulaba en primera instancia, no sería en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez, sino en un circuito callejero.

Los detalles de la exhibición de Franco Colapinto en Buenos Aires Los detalles de la exhibición de Franco Colapinto en Buenos Aires Según lo informó el periodista Leo Regueira este martes en Carburando, el mismo estará emplazado en Palermo, aledaño al Monumento de los Españoles, y pasará por tramos de Sarmiento (unos 400 metros) y Avenida del Libertador (750 metros). Por la zona del Planetario habría una suerte de boxes y en el rosedal estará la activación de marcas.

Por la parte interna del recorrido se emplazarán tribunas para unas 20.000 personas y serán pagas, mientras que el sector externo será de libre acceso para el público. Colapinto no correrá con su auto actual, sino con uno de temporadas pasadas de su equipo, pero redecorado para emular el modelo que usa este año.