River presentó el proyecto final del Monumental con techo y una ampliación para 101 mil espectadores
River Plate difundió imágenes del estadio Monumental tras las obras que buscan llevarlo a otro nivel en Sudamérica.
River Plate dio a conocer imágenes del ambicioso proyecto de remodelación del Estadio Monumental, que incluirá el techado completo y una ampliación que elevará la capacidad a 101.000 espectadores.
El club utilizó sus redes sociales para mostrar cómo quedará el Antonio Vespucio Liberti una vez finalizadas las obras. Entre las principales novedades aparecen cinco bandejas, nuevos palcos suspendidos y dos pantallas gigantes ubicadas en distintos sectores del estadio.
River mostró cómo será el nuevo Monumental
Uno de los puntos más llamativos del proyecto será la incorporación de un mirador panorámico, con una propuesta similar a la de Tottenham Hotspur, que permitirá observar el estadio desde lo más alto. Además, se trabajará en la acústica para reducir el impacto sonoro en el barrio durante eventos masivos.
En paralelo, también se avanzará con la construcción de una quinta bandeja con 13 filas de plateas y nuevos accesos mediante torres con ascensores y estructuras metálicas en forma de “V”. La fachada será renovada con un diseño moderno de aluminio y curtain wall, mientras que el techo tendrá una cubierta metálica con membrana traslúcida y la clásica banda roja.
Por último, el campo de juego también será intervenido: pasará a ser híbrido y contará con un sistema de drenaje automático, además de un túnel único para la salida de los equipos. Mientras tanto, hay atención por el estado del césped tras recitales recientes, en la previa de los próximos compromisos oficiales.