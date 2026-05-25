Daniel Passarella saludó a River por sus 125 años y el video trajo polémica por dos detalles

Un día después de la final perdida ante Belgrano, Passarella saludó a River por su aniversario, pero dos detalles del video hicieron explotar a los hinchas.

El ex futbolista y presidente del Millonario, Daniel Passarella, le hizo llegar un afectuoso saludo a los hinchas en un momento poco oportuno y con detalles insólitos.

Daniel Passarella volvió a quedar en el centro de la escena luego de publicar un video para saludar a River Plate por sus 125 años. El mensaje del Kaiser no pasó desapercibido y rápidamente se viralizó por dos detalles que despertaron polémica entre los hinchas del Millonario.

El exdefensor, que fue presidente del club durante el descenso de River en 2011 y en este 25 de mayo cumple 73 años en coincidencia con el aniversario del club, publicó el saludo pocas horas después de la dolorosa derrota ante Belgrano en Córdoba. En las redes sociales muchos usuarios remarcaron que Passarella apareció usando un suéter celeste, justo el color de la camiseta del Pirata cordobés.

Pero no fue lo único que generó comentarios. En el fondo del video también se observó una pequeña botella de fernet, bebida muy identificada con Córdoba. Ese detalle alimentó todavía más las críticas y las suspicacias de los simpatizantes riverplatenses, que explotaron en las redes.

Qué dijo Daniel Passarella en el video que le dedicó a River El saludo de Daniel Passarella por el cumpleaños de River El saludo de Daniel Passarella por el cumpleaños de River. Olé

En el mensaje, Passarella expresó: “El 25 de mayo es un día muy especial para mí. No solo por la Revolución, sino también por el aniversario de River Plate y mi cumpleaños número 73. Gracias a todos los que creyeron en mí y me acompañaron. Sigan atentos que dentro de poco van a entender muchas cosas”.