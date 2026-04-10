Gastón Edul apareció en TV con un ojo morado y reveló el motivo: "No saben la de piñas que me dieron"

El periodista Gastón Edul sorprendió a todos al aparecer con una notoria marca en su rostro en la pantalla de TyC Sports. Los detalles.

Gastón Edul mostró las secuelas de un entrenamiento intenso y contó cómo vive la previa de un combate que ya genera ruido en redes.

Una imagen llamó la atención y encendió las redes. El periodista deportivo Gastón Edul apareció en televisión con un ojo morado y generó impacto inmediato. Lejos de esquivar el tema, contó el motivo durante su participación en Dale al medio, el programa de los mediodías de TyC Sports.

Edul será protagonista de La Velada del Año VI, el espectáculo organizado por Ibai Llanos que mezcla boxeo con entretenimiento. Allí enfrentará al popular comunicador español Edu Aguirre, del programa El Chiringuito, en una pelea que ya genera ruido a ambos lados del Atlántico. Y en uno de los entrenamientos ligó de más...

Gastón Edul reveló por qué apareció golpeado antes de su pelea con Aguirre Gastón Edul apareció en TV con un ojo morado Gastón Edul apareció en TV con un ojo morado TyC Sports Edul relató la situación en tono jocoso con sus compañeros de panel y hasta metió una chicana futbolera: “Sí, ayer me pegaron”, arrancó. Ante la consulta de si había sido Sergio "Maravilla" Martínez, con quien se estuvo entrenando para la pelea, respondió: “No, Maravilla me perdonó dos veces”, jugando con el doble sentido por el otro Maravilla Martínez, delantero de Racing, que picó un penal ante Independiente y lo erró. Y enseguida aclaró entre risas: “Fue un chico que se llama Facundo, que vino después de Maravilla y se ve que tenía ganas de ganar. Encima estaba la madre viéndolo, no sabés la de piñas que me dieron”.

Además, ofreció otros detalles que dejan en claro que lo que viene no es un juego: "Me levanto sabiendo que él ya se entrenó (por Aguirre), así que qué mejor motivación que enfrentarme a alguien que va a estar entrenado. Aparte, ¿sabés lo que sería ganarle a alguien que está tan entrenado? Se muere. En España no me tienen mucha fe, que es lo que a mí me gusta”, redobló la apuesta.

El duro entrenamiento de Edul con un campeón del mundo Gastón Edul guanteando con Maravilla Martínez Gastón Edul guanteando con Maravilla Martínez Instagram Más allá del tono distendido, la preparación es real. Edul cambió el micrófono por los guantes y se lo está tomando en serio, incluso con sesiones junto a un campeón del mundo como Sergio Maravilla Martínez. El evento será el 25 de julio en Sevilla y ya genera una expectativa enorme en redes.