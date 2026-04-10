Alarma en la Selección argentina: un futbolista clave para Scaloni se volvió a lesionar y genera preocupación

Un jugador clave para Lionel Scaloni en la Albiceleste sufrió una nueva lesión y crecen las dudas de cara a la Copa del Mundo 2026.

Un futbolista clave de la Selección argentina se lesionó y preocupó a Scaloni y todo el CT.

Tras perderse la última Fecha FIFA con la Selección argentina, Lautaro Martínez había regresado en gran nivel con Inter de Milán en la Serie A, donde marcó un doblete en la goleada 5-2 ante AS Roma. Sin embargo, cuando parecía recuperar continuidad, volvió a sufrir un contratiempo físico.

El delantero encendió las alarmas este viernes, en la previa de un partido exigente frente a Como 1907, equipo dirigido por Césc Fábregas y que tiene a los argentinos Nico Paz y Máximo Perrone en su plantel. Según informó el club, los estudios médicos detectaron una leve distensión en el sóleo de la pierna izquierda, una lesión que lo obligará a frenar nuevamente.

Lautaro Martínez se volvió a lesionar y encendió las alarmas en la Selección argentina Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Inter/status/2042596513428169012&partner=&hide_thread=false I dettagli https://t.co/X6x7Ob02lq — Inter (@Inter) April 10, 2026 Aunque el Inter no especificó tiempos de recuperación, se estima que la baja sería de aproximadamente dos semanas. Esto lo dejaría afuera no solo del compromiso por liga, sino también de la revancha de semifinales de la Coppa Italia, nuevamente frente al conjunto de Cesc Fàbregas.

Más allá de que es una pieza clave para Lionel Scaloni en la Selección argentina, la reiteración de molestias físicas empieza a generar preocupación pensando en el futuro cercano. Desde el 18 de febrero, el “Toro” ha tenido muy poca continuidad producto de distintas lesiones.