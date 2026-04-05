En su regreso a las canchas, Lautaro Martínez marcó un doblete para el 5-2 del Inter sobre la Roma

Tras casi un mes sin jugar por lesión, Lautaro Martínez volvió con todo al ruedo y anotó dos goles en un triunfo clave para el Inter en la Serie A.

Lautaro Martínez volvió a jugar este domingo tras casi un mes de inactividad por la lesión muscular que le había hecho perderse los últimos dos partidos con el Inter de Milán y la fecha FIFA con la Selección argentina. Y su vuelta a las canchas fue implacable, ya que marcó un doblete clave en la goleada 5-2 sobre la Roma.

Apenas pasaron 60 segundo, solo un minuto de juego para que el bahiense, tras una gran asistencia de Marcus Thuram en el área, inflara la primera red de la tarde en el Giuseppe Meazza e hiciera estallar todas las gargantas nerazzurras de alegría. Con este tanto, se convirtió en el tercer máximo artillero de la historia del club en soledad -ya había alcanzado a Roberto Boninsegna en el podio hace unas semanas, y ahora lo superó-.

El primer gol de Lautaro Martínez para el 1-0 del Inter El primer gol de Lautaro Martínez para el 1-0 del Inter Gianluca Mancini, marcó el empate a los 40' para la Loba, pero Hakan Calhanoglu volvería a poner a los locales en ventaja en la última jugada antes del descanso con un espectacular definición de larga distancia. Y en el arranque del segundo tiempo, el Toro volvería a golpear y estiraría la diferencia interista.

A los 51', con una sutileza, Lautaro Martínez anotó el 3-1, nuevamente asistido por Thuram, que unos minutos después, a los 55', hizo el cuarto para el elenco milanés. Con la tarea cumplida y la victoria asegurada, Cristian Chivu optó por cuidad al delantero argentino y lo sustituyó a los 58'. A los 63', Nicolo Barella convirtió el 5-1 parcial, mientras que Lorenzo Pellegrini descontó a los 70' para sellar el 5-2 final.