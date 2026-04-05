El Colo Barco dio el visto bueno y será nuevo jugador del Chelsea la próxima temporada

Tras irse mal de Boca en 2024 y no poder encontrar continuidad ni en el Brighton & Hove Albion ni en Sevilla, parecía que la joven carrera de Valentín Barco comenzaba a apagarse antes de terminar de explotar. Sin embargo, su llegada al Racing Club de Estrasburgo le permitió tener un rápido renacer futbolístico y volver a la primera plana.

Su grandes actuaciones en el elenco blanquiazul le permitieron volver a ser convocado por Lionel Scaloni para la Selección argentina y ser serio candidato a formar parte de la lista de 26 en el Mundial 2026. Pero además, varios clubes importantes de Europa posaron sus ojos en él, y el Chelsea ya se habría asegurado poder llevárselo en el próximo mercado de pases.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FabrizioRomano/status/2040786041116782665?s=20&partner=&hide_thread=false Valentín Barco has said yes to Chelsea move, personal terms agreed ahead of potential summer transfer.



Colo Barco wants #CFC and it’s all set on player side.



Up to Chelsea if/when to proceed, in total control of the deal being at Strasbourg.



https://t.co/dC1AD27dDg pic.twitter.com/qQP8HarCig — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 5, 2026 En estos días el elenco londinense avanzó por el Colo y quedó muy cerca de llegar a un acuerdo. Pues bien, según informó el periodista Fabrizzio Romano en su cuenta de X, el argentino de 21 años ya dio el visto bueno y tiene todo listo para sumarse a la Premier League a partir de la próxima temporada, tras la Copa del Mundo.

Al ser ambos clubes propiedad del mismo grupo empresario (BlueCo) no hay trabas institucionales por parte del RCSA para cerrar el fichaje. Por lo tanto, todo depende del cuadro inglés para determinar cuándo proceder para hacerlo efectivo. Los montos y la extensión del contrato aún son desconocidos.