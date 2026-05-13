Con un gol de Lautaro Martínez, Inter venció a Lazio y también gritó campeón de la Copa Italia

A días de levantar el título de la Serie A, el Inter de Lautaro Martínez ganó 2-0 en el Estadio Olímpico y consiguió el histórico doblete a nivel nacional.

Lautaro Martínez levantó su 9º título con la camiseta del Inter. Esta vez, la Copa Italia.

Con Lautaro Martínez como gran figura, el Inter de Milán volvió a celebrar a nivel local y levantó una nueva Copa Italia al derrotar 2-0 a la Lazio en la final. El gigante europeo cerró otra temporada soñada y sumó un nuevo doblete doméstico después de haberse quedado también con la Serie A.

El conjunto nerazzurro logró romper el cero a los 15 minutos del primer tiempo gracias a una jugada desafortunada. Federico Dimarco envió un córner al primer palo buscando a Marcus Thuram, que no llegó a conectar la pelota, pero el desvío terminó pegando en Adam Marusic, que convirtió en contra de su propio arco y dejó sin chances al arquero Edoardo Motta.

Lautaro Martínez marcó el 2-0 que sentenció el título del Inter en la Copa Italia Lejos de conformarse con la ventaja, el Inter siguió presionando y encontró rápidamente el segundo golpe. A los 35 minutos, Denzel Dumfries recuperó la pelota tras una salida fallida de Nuno Tavares y asistió al delantero de la Selección argentina, que apareció solo dentro del área y definió con tranquilidad para estirar la diferencia y empezar a sentenciar la historia.

El gol de Lautaro Martínez ante la Lazio en la final de la Copa Italia. El gol de Lautaro Martínez ante la Lazio en la final de la Copa Italia. Video: DSports

Con esta consagración, el equipo milanés consiguió apenas el tercer doblete local de toda su historia. Las únicas veces que lo había logrado anteriormente fueron en las temporadas 2005/06 y 2009/10, dos campañas que también quedaron marcadas en la memoria de los hinchas nerazzurros.