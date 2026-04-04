El posteo de Enzo Fernández mientras cumple con la insólita sanción que le aplicó el Chelsea

Tras la goleada 7-0 y el pasaje del Chelsea a las semifinales de la FA Cup, Enzo Fernández reapareció en las redes y dejó un mensaje tras la suspensión.

Mientras cumple su castigo, Enzo Fernández dejó un mensaje en sus redes tras la goleada de Chelsea en la FA Cup, partido que él no pudo jugar.

Mientras cumple la sanción que le impuso el Chelsea FC, Enzo Fernández volvió a aparecer públicamente. El mediocampista argentino utilizó sus redes sociales para expresarse tras la goleada de su equipo, que avanzó a las semifinales de la FA Cup.

El ex River no pudo estar presente en el contundente 7-0 ante Port Vale, correspondiente a la tercera categoría del fútbol inglés. Aun así, estuvo en la platea y luego dejó en claro que sigue cerca del grupo y acompañando desde afuera.

“¡A Wembley vamos!”, escribió el campeón del mundo, en referencia al estadio donde se disputarán las instancias decisivas del certamen. Un mensaje breve, pero con peso, en medio de un contexto incómodo para el jugador.

El posteo de Enzo Fernández mientras purga la sanción que le impuso su club Fernández fue sancionado con dos partidos luego de una entrevista brindada en Argentina, en la que mencionó que le gustaría vivir en Madrid. La decisión generó sorpresa y malestar en su entorno, que considera excesiva la medida.

La réplica de Javier Pastore, representante de Enzo Fernández, tras la sanción De hecho, su representante, Javier Pastore, fue tajante al referirse a la situación: “Es absolutamente injusta. Sancionan al jugador con dos partidos que además son cruciales para Chelsea”. Además, agregó: “No entendemos el castigo porque no menciona ningún club ni dice que quiera irse del Chelsea”.