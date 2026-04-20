San Lorenzo empató 0-0 con Vélez en el Nuevo Gasómetro y sigue afuera de la zona de playoffs

San Lorenzo tuvo las mejores chances, pero no pudo convertir y se mantiene fuera de los mejores ocho de la Zona A. Vélez quedó a un punto del líder Estudiantes.

San Lorenzo empata 0-0 con Vélez, en condición de local, por la decimoquinta fecha de la Zona A del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

En el estadio Pedro Bidegain, el Ciclón fue quien generó más peligro en el área rival, haciendo trabajar al arquero colombiano Álvaro Montero en varias ocasiones.

Con este resultado, el equipo de Gustavo Álvarez quedó en la novena posición con 19 puntos, fuera de la zona de playoffs. En la próxima fecha, visitará a Platense el viernes desde las 21.30 en el estadio Ciudad de Vicente López.

Por su parte, el equipo de Guillermo Barros Schelotto no pudo recuperar el liderazgo de la Zona A y quedó como escolta con 26 puntos, a uno de Estudiantes de La Plata. En la próxima fecha, recibirá a Unión de Santa Fe el lunes a las 18.45 en el estadio José Amalfitani.

Noticia en construcción.