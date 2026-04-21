El picante ida y vuelta entre Astrada y Schiavi tras el triunfo de Boca sobre River en el Superclásico

Leonardo Astrada, ídolo de River, y Rolando Schiavi, una leyenda de Boca, protagonizaron un divertido cruce televisivo con chicanas tras el Superclásico.

Astrada y Schiavi protagonizaron un divertido cruce en vivo tras el triunfo de Boca ante River en el Superclásico.

El triunfo de Boca Juniors ante River Plate en el Superclásico disputado en el Monumental dejó tela para cortar y también un cruce que se volvió viral. Rolando Schiavi y Leonardo Astrada protagonizaron un ida y vuelta picante en vivo, con el penal no cobrado en la última jugada del partido como eje de la discusión.

Todo comenzó durante el pase de F90 a F3 por ESPN, cuando el exmediocampista del Millonario cuestionó la decisión arbitral de Darío Herrera por la jugada entre Lautaro Blanco y Lucas Martínez Quarta. “Es increíble el penal que no cobra”, había dicho Astrada en televisión tras el partido.

El Superclásico siguió en la TV: Schiavi y Astrada se dijeron de todo en ESPN El divertido cruce entre Astrada y Schiavi El divertido cruce entre Astrada y Schiavi ESPN

Ya en el estudio, el tono cambió pero la tensión siguió. “¿Estás contento?”, lanzó Astrada. “Muy contento, Negro”, respondió Schiavi, quien enseguida recogió el guante por el nuevo reclamo del Negro por el penal no cobrado a River: “¿Vas a seguir llorando toda la tarde también?”, tiró el Flaco.

Lejos de quedarse callado, el Negro Astrada retrucó: “No, llorando no, diciendo lo que realmente fue”. Y el Flaco redobló la apuesta con una chicana: “Ah bueno, hubiesen pateado al arco, chau”. La respuesta no tardó: “Hubiéramos pateado si cobraban el penal”, contestó Astrada entre risas.