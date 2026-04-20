Con gol de Módica, Gimnasia y Esgrima le ganó 1-0 a Lanús en el Legrotaglie y sueña con los playoffs

Gimnasia y Esgrima de Mendoza derrotó 1-0 a Lanús en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie, por la fecha 15 del Torneo Apertura , se ilusiona con la clasificación y llega en alza al clásico mendocino frente a Independiente Rivadavia.

El equipo de Darío Franco volvió a hacerse fuerte en su cancha, donde logró su segunda victoria consecutiva y ratificó su levantada. Con un rendimiento sólido y generando situaciones desde el arranque, el Lobo encontró el gol en el segundo tiempo gracias a su goleador, Agustín Módica.

A los 8 minutos del complemento, el Lobo encontró la ventaja: Agustín Módica recibió en el área tras una gran asistencia de Lencioni, controló con precisión y definió por abajo ante Losada para marcar el 1-0.

Agustín Módica culminó una gran jugada y marcó el 1-0 de Gimnasia.

Agustín Módica culminó una gran jugada y marcó el 1-0 de Gimnasia

En el desarrollo, el Lobo generó las primeras situaciones claras, mientras que la visita respondió con un cabezazo de Ronaldo Dejesús que se fue apenas alto. Ya en el complemento, Módica capitalizó una buena jugada colectiva para marcar el único gol del partido.

Sobre el final, Lanús estuvo cerca del empate con un cabezazo de Eduardo Salvio que dio en el travesaño, pero no le alcanzó. Gimnasia festejó en casa y ahora va con confianza al duelo más esperado en Mendoza.

Con este resultado, Gimnasia quedó 12° en la Zona A con 16 puntos, a solo tres de los puestos de clasificación a octavos, con dos fechas por jugarse. Además, mantiene el invicto desde la llegada de Franco, con dos triunfos como local y señales claras de crecimiento futbolístico.

Lanús, que venía de ganar el clásico ante Banfield, se mantiene quinto con 22 unidades y dejó pasar la chance de acercarse a la cima. El Granate tuvo sus oportunidades, pero no logró concretar y pagó caro la falta de eficacia.

Las mejores fotos de Gimnasia y Esgrima-Lanús en el Legrotaglie

Gimnasia - Lanús 2 Darío Franco, DT de Gimnasia y Esgrima, cumplió su cuarto partido al frente del equipo. Alfredo Ponce Mercado /MDZ

Gimnasia Lanús 1 El Lobo y el Granate juegan bajo una persistente llovizna en Mendoza. Alfredo Ponce Mercado /MDZ

Gimnasia-Lanús Mauricio Pellegrino, DT de Lanús, sentado en el banco de suplentes junto al "Turu" Flores y la infaltable tablet para mirar las jugadas polémicas. Alfredo Ponce Mercado /MDZ

Gimnasia Lanús 4 El delantero de Gimnasia, Agustín Módica, va a la carga ante el defensor paraguayo de Lanús, Ronaldo Dejesús. Alfredo Ponce Mercado /MDZ

Festejo de Lencioni Facundo Lencioni, autor de la asistencia para el gol de Módica, sale a festejar el 1-0. Alfredo Ponce Mercado /MDZ

El minuto a minuto de Gimnasia y Esgrima vs Lanús