La revelación de Paredes sobre su penal contra River y la "complicidad" de Montiel y Beltrán

Leandro Paredes contó por qué decidió patear su penal a la derecha y arriba en el Superclásico, cuando habitualmente lo hace cruzado

Leandro Paredes fue la gran figura de la tarde del domingo en el Monumental. Además de convertir desde los doce pasos el gol de la victoria, fue además el jugador más desequilibrante de Boca Juniors y el encargado de imponer presencia en los momentos más picantes mientras estuvo en cancha (salió al minuto 72 por una molestia).

El tanto llegó en la última jugada del primer tiempo gracias a un penal por una mano de Lautaro Rivero. En un momento cúlmine y ante el máximo rival, lejos de ir a lo seguro, el 5 xeneize no lo pateó cruzado como suele hacer, sino que definió a la derecha y arriba. Tras el partido, explicó qué fue lo que lo llevó a ejecutarlo de esa manera.

El gol de penal de Paredes para ganar el Superclásico Paredes cambió penal por gol Paredes cambió penal por gol ESPN "Yo estaba casi seguro de que el arquero se iba a tirar cruzado, porque lo escuchaba a Gonzalo Montiel que le estaba hablando. Entonces dije: 'Este me conoce, sabe que pateo cruzado casi siempre'", reveló anoche Lean en diálogo con Davoo Xeneize y Gastón Edul en un streaming.

"Yo pensé: de última, si se tira a ese palo, trato de tirar arriba. Igual salió muy arriba esquinado, no llegaba. Gracias a Dios salió bien", detalló entre risas, dejando tanto a Cachete como a Santiago Beltrán como una suerte de cómplices involuntarios de su gol.