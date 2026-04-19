Claudio Úbeda elogió a Paredes tras ganar el Superclásico y explicó por qué salió en el segundo tiempo

Paredes fue la figura de la tarde, pero preocupó a todos con su sustitución en el complemento. Úbeda confirmó si se trató o no de una lesión.

Boca Juniors se impuso 1-0 sobre River Plate este domingo en el Superclásico disputado en el Monumental por la fecha 15 del Torneo Apertura. Leandro Paredes marcó el gol del triunfo en la última jugada del primer tiempo gracias al penal por la clarísima mano de Lautaro Rivero en el área tras un centro de Miguel Merentiel.

Este resultado confirma el gran momento del equipo y de Claudio Úbeda, quien tras ser muy discutido meses atrás y estar al borde de ser reemplazado, logró en los últimos encuentros encontrar el funcionamiento. Además, es el segundo duelo consecutivo que gana contra el Millonario, tras el 2-0 en la Bombonera en el Clausura 2025.

Los elogios de Claudio Úbeda a Leandro Paredes Los elogios de Claudio Úbeda a Leandro Paredes "Lo mío es irrelevante, lo importante es que Boca gane. El fútbol no es solamente jugar bien, sino ser inteligente en la toma de decisiones", apuntó el Sifón luego del partido en conferencia de prensa. "El factor más importante es sentir que el plantel responde a lo que uno requiere día a día y da crecimiento, tenemos jugadores de jerarquía y cuando tenés material, eso funciona mejor", remarco al respecto.

En cuanto al 5 campeón del mundo, la gran figura de la tarde, no tuvo más que elogios para con él: "Leandro Paredes es un líder natural, un jugador extraordinario, nuestro jugador de Selección, no voy a descubrir nada con eso. Lo que sí puedo agregar es que tiene mucha humildad dentro del plantel, sabe llevar el grupo de una manera muy buena, ayuda para que el día a día sea siempre mejor, que estemos en un ambiente agradable todos, con tranquilidad y seriedad", destacó el DT xeneize.