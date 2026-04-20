Gimnasia mete mano obligado: bajas por lesión y un desafío clave para sostener la racha

Tras el triunfo ante Vélez y el empate con Platense, Gimnasia deberá rearmarse por lesiones para seguir sumando ante Lanús.

No todo es positivo en el buen momento de Gimnasia y Esgrima de Mendoza. Cuando parecía encontrar el rumbo, el equipo de Darío Franco se ve obligado a meter cambios por lesiones en un partido clave para sostener la levantada y el buen desempeño.

El Lobo llega en alza: le ganó a Vélez en un partidazo y rescató un empate ante Platense, dos resultados que marcaron un quiebre tras un arranque complicado. Pero ahora, en plena recuperación, el contexto vuelve a ponerlo a prueba.

Gimnasia afronta un desafío clave ante Lanús Las bajas obligadas fuerzan al entrenador a rearmar el equipo justo antes de un duelo exigente frente a Lanús, un rival que pelea arriba y que llega con confianza tanto en el torneo local como en el plano internacional.

El partido se jugará en el Estadio Víctor Antonio Legrotaglie, donde Gimnasia buscará hacerse fuerte y sostener una racha que, aunque corta, empieza a mostrar señales de crecimiento.

Más allá de los nombres que falten, el desafío será colectivo. Porque el equipo no solo necesita sumar: necesita confirmar que el cambio de aire es real. Y hacerlo en este contexto, con ausencias y ante un rival de jerarquía, puede ser el verdadero termómetro de su recuperación.