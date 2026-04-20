Gimnasia mete mano obligado: bajas por lesión y un desafío clave para sostener la racha
Tras el triunfo ante Vélez y el empate con Platense, Gimnasia deberá rearmarse por lesiones para seguir sumando ante Lanús.
No todo es positivo en el buen momento de Gimnasia y Esgrima de Mendoza. Cuando parecía encontrar el rumbo, el equipo de Darío Franco se ve obligado a meter cambios por lesiones en un partido clave para sostener la levantada y el buen desempeño.
El Lobo llega en alza: le ganó a Vélez en un partidazo y rescató un empate ante Platense, dos resultados que marcaron un quiebre tras un arranque complicado. Pero ahora, en plena recuperación, el contexto vuelve a ponerlo a prueba.
Gimnasia afronta un desafío clave ante Lanús
Las bajas obligadas fuerzan al entrenador a rearmar el equipo justo antes de un duelo exigente frente a Lanús, un rival que pelea arriba y que llega con confianza tanto en el torneo local como en el plano internacional.
El partido se jugará en el Estadio Víctor Antonio Legrotaglie, donde Gimnasia buscará hacerse fuerte y sostener una racha que, aunque corta, empieza a mostrar señales de crecimiento.
Más allá de los nombres que falten, el desafío será colectivo. Porque el equipo no solo necesita sumar: necesita confirmar que el cambio de aire es real. Y hacerlo en este contexto, con ausencias y ante un rival de jerarquía, puede ser el verdadero termómetro de su recuperación.
Gimnasia encontró respuestas en los últimos partidos. Ahora, con cambios obligados, deberá demostrar que también tiene soluciones.
Probables formaciones
Gimnasia y Esgrima: César Rigamonti, Ismael Cortez; Diego Mondino, Ezequiel Muñoz y Franco Saavedra; Ulises Sánchez, Nahuel Barboza, Fermín Antonini y Facundo Lencioni; Ignacio Sabatini y Agustín Módica. DT: Darío Franco.
Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Felipe Romero, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Felipe Peña Biafore; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Lucas Besozzi; Ramiro Carrera. DT: Mauricio Pellegrino.
Estadio: Gimnasia y Esgrima
Hora: 21.45
Árbitro: Felipe Viola
TV: ESPN Premium