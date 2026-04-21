La importante decisión de Claudio Úbeda en Boca tras el triunfo en el Superclásico

La alegría del Superclásico ya quedó atrás y Boca ya se enfoca en la seguidilla que se le viene. En ese contexto, Claudio Úbeda empezó a mover fichas con el objetivo de implementar una estrategia que ya dio buenos frutos.

El próximo partido del Xeneize será este jueves, cuando visite a Defensa y Justicia por la fecha 15 del Torneo Apertura. Y lo hará con un condimento extra: si gana en Florencia Varela, asegurará su clasificación a los playoffs con una fecha de anticipación sin depender de otros resultados.

Pero claro, en el horizonte aparece un fixture cargado de partidos y el cuerpo técnico tiene planeado dosificar cargas para evitar posibles dolores de cabeza. Por eso, todo indica que el entrenador de Boca volvería a apostar por la rotación masiva.

Al igual que lo hizo ante Talleres en Córdoba (victoria 2-1) e Independiente en la Bombonera (1-1), el Sifón les dará descanso a los habituales titulares y pondrá en cancha un once alternativo para enfrentar al Halcón en busca del pase a octavos.

Tras el triunfazo ante River, Úbeda se inclina por la rotación en vistas a la Libertadores.

Así, el único que repetiría respecto al equipo que viene de ganarle a River en el Monumental es Leandro Brey. Al no tener un reemplazante natural luego la dura lesión de ligamentos que sufrió Agustín Marchesín, se decidió que el pibe siga bajo los tres palos.

El motivo de la rotación es claro: el próximo martes, Boca visitará a Cruzeiro por la tercera fecha de la Copa Libertadores. Para ese duelo en Belo Horizonte, considerado el más exigente del Grupo D, Úbeda planea poner a sus mejores nombres y llegar con el plantel en óptimas condiciones.