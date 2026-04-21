El emotivo posteo de San Lorenzo en el primer aniversario de la muerte del Papa Francisco

A un año de su fallecimiento, San Lorenzo subió un emotivo posteo a sus redes sociales recordando a Jorge Mario Bergoglio.

La cuenta oficial de San Lorenzo publicó un emotivo mensaje por el primer aniversario de la muerte del Papa Francisco: “Por siempre”.

“A un año de su fallecimiento, el querido papa Francisco sigue vivo en nuestros corazones, guiándonos con su ejemplo. Y así será por siempre”, fue el mensaje que publicó el Ciclón a través de sus plataformas digitales.

El emotivo posteo de San Lorenzo a un año del fallecimiento del Papa Francisco Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SanLorenzo/status/2046578659524239649&partner=&hide_thread=false A un año de su fallecimiento, el querido Papa Francisco sigue vivo en nuestros corazones, guiándonos con su ejemplo. Y así será por siempre. pic.twitter.com/DlgFUiw8QB — San Lorenzo (@SanLorenzo) April 21, 2026

Jorge Mario Bergoglio, que fue Papa entre 2013 y el día de su muerte, el 21 de abril del 2025, falleció a los 88 años, a causa de un derrame cerebral que derivó en un paro cardíaco.

Bergoglio siempre expresó su fanatismo por San Lorenzo, que solo un año después de que asumiera como Sumo Pontífice hizo historia al ganar su primera Copa Libertadores en el 2014, luego de derrotar a Nacional de Paraguay en la gran final.