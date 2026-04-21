Javier Milei visitó la Iglesia del Santo Sepulcro y homenajeó al papa Francisco, a un año de su muerte

En el marco de su último día de agenda en Israel, el presidente Javier Milei visitó este martes la Iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén. Estuvo acompañado por la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei , y el Canciller, Pablo Quirno .

En esa oportunidad, el mandatario le rindió homenaje al papa Francisco , a un año de su muerte. En ese sentido, encendió una vela conmemorativa para el sumo pontífice argentino.

“Asimismo, se realizó un minuto de silencio y el Presidente dejó asentado en el libro de visitas un mensaje personal de respeto y reconocimiento hacia la figura de Su Santidad”, agregaron desde el Ejecutivo.

El jefe de Estado finalizará sus actividades en Medio Oriente, participando en la ceremonia por el 78º Día de la Independencia de Israel, que incluye un encendido de antorchas. A su vez, volverá a visitar el Muro de los Lamentos.

Se prevé que a las 17.30 hora de Argentina tome su vuelo rumbo a la Argentina, arribando a las 10 de este miércoles, precisaron fuentes oficiales.

A un año del fallecimiento del papa Francisco, el gabinete se suma a un homenaje en Luján

En el marco de una misa que se realizará en la Basílica de Luján, gran parte del Gabinete nacional dirá presente. Concurrirán el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, acompañado por los ministros Diego Santilli (Interior), Mario Lugones (Salud), Alejandra Monteoliva (Seguridad), Carlos Presti (Defensa) y Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado).

También dará el presente el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien asistirá escoltado por un puñado de 20 legisladores que saldrán de la Cámara de Diputados.

Se destacará la presencia de la vicepresidente, Victoria Villarruel, de nulo contacto con la Casa Rosada. A su vez, habrá presencia de figuras del peronismo como el gobernador Axel Kicillof.