Cambios en las contrataciones del Estado: Javier Milei le da más poder a secretarios y subsecretarios

El Gobierno nacional dispuso una reforma en el esquema de contrataciones de la Administración Pública que permitirá a funcionarios de menor rango aprobar licitaciones, adjudicar contratos y autorizar gastos por montos más elevados sin necesidad de que intervengan ministros o el jefe de Gabinete .

La medida fue oficializada a través del Decreto 427/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial , y modifica el régimen de competencias que regula los procedimientos de compras y contrataciones del Estado nacional.

Según explicó el Poder Ejecutivo , el objetivo es "agilizar, simplificar y dotar de mayor operatividad" a los procesos administrativos, con el propósito de acelerar la gestión y mejorar la utilización de los recursos públicos.

Uno de los cambios más relevantes es que los secretarios ministeriales , los secretarios de la Jefatura de Gabinete y los secretarios de la Presidencia podrán autorizar, aprobar y adjudicar licitaciones de hasta 50.000 módulos, una facultad que hasta ahora, en muchos casos, recaía en autoridades de mayor jerarquía.

A su vez, los subsecretarios también ampliarán sus atribuciones. A partir de la entrada en vigencia del decreto, podrán intervenir en procedimientos de contratación y adjudicación por montos significativamente superiores a los que manejaban hasta ahora, lo que permitirá resolver expedientes sin necesidad de elevarlos a instancias superiores.

La reforma también alcanza al régimen de autorización de gastos públicos. La nueva escala establece distintos niveles de responsabilidad según el monto involucrado, otorgando mayores facultades a directores, subsecretarios y secretarios para aprobar erogaciones dentro de sus respectivas áreas.

De acuerdo con el texto oficial, la intención es adecuar el sistema a la estructura actual de la Administración Pública y evitar que decisiones de gestión cotidiana deban atravesar múltiples instancias burocráticas antes de recibir la autorización correspondiente.

Con esta modificación, el gobierno de Javier Milei profundiza una estrategia de descentralización administrativa que busca acelerar la ejecución de compras, obras y servicios del Estado, trasladando parte del poder de decisión desde los ministerios hacia los niveles intermedios de la administración nacional.