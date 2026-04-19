Susto en el Monumental: fuego en la Centenario Alta antes del River-Boca y rápida reacción de los bomberos
Un momento de tensión se vivió en el Monumental en la previa del Superclásico entre River Plate y Boca Juniors.
Un momento de tensión se vivió en el Monumental en la previa del Superclásico entre River Plate y Boca Juniors. En la tribuna Centenario Alta, del lado que da a Figueroa Alcorta, se incendió una butaca en medio del recibimiento.
El foco ígneo se habría originado a partir de la acumulación de papelitos utilizados por los hinchas para la salida del equipo. Las llamas generaron preocupación por unos instantes en una de las bandejas más pobladas del estadio.
Sin embargo, la reacción fue inmediata. Personal de bomberos actuó rápidamente con un matafuego y logró controlar la situación en cuestión de segundos, evitando que el fuego se propagara.
El momento de tensión en el Monumental previo al Superclásico
El incidente no dejó heridos ni obligó a evacuar el sector, por lo que el clima festivo pudo continuar tras el susto inicial en Núñez.
De todas maneras, el episodio volvió a poner el foco en el uso de elementos en los recibimientos y en la necesidad de extremar precauciones en eventos de gran convocatoria.