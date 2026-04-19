Susto en el Monumental: fuego en la Centenario Alta antes del River-Boca y rápida reacción de los bomberos

Un momento de tensión se vivió en el Monumental en la previa del Superclásico entre River Plate y Boca Juniors.

Susto en la previa del Súper. Hubo fuego en una tribuna del Monumental, pero todo quedó bajo control.

Un momento de tensión se vivió en el Monumental en la previa del Superclásico entre River Plate y Boca Juniors. En la tribuna Centenario Alta, del lado que da a Figueroa Alcorta, se incendió una butaca en medio del recibimiento.

El foco ígneo se habría originado a partir de la acumulación de papelitos utilizados por los hinchas para la salida del equipo. Las llamas generaron preocupación por unos instantes en una de las bandejas más pobladas del estadio.

Sin embargo, la reacción fue inmediata. Personal de bomberos actuó rápidamente con un matafuego y logró controlar la situación en cuestión de segundos, evitando que el fuego se propagara.

El momento de tensión en el Monumental previo al Superclásico Embed Demasiados papelitos y algún que otro incidente en el Más Monumental previo al Superclásico.El Superclásico, por ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/BEUyMwf1fg — SportsCenter (@SC_ESPN) April 19, 2026 El incidente no dejó heridos ni obligó a evacuar el sector, por lo que el clima festivo pudo continuar tras el susto inicial en Núñez.