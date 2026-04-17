El INTI dio de baja más de 600 servicios: qué cambia y a quiénes afecta la medida

El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) dispuso la baja de más de 600 servicios en todo el país, en el marco de una reestructuración orientada a optimizar recursos y mejorar la eficiencia. La medida , ya oficializada, busca concentrar la actividad del organismo en funciones estratégicas y evitar superposiciones con el sector privado.

Federico Sturzenegger anunció el recorte de servicios del INTI.

La decisión fue formalizada mediante la resolución 42/2026, publicada en el Boletín Oficial, donde se establece que el recorte no implicará mayores erogaciones. El objetivo es adaptar la oferta tecnológica del organismo a las demandas actuales del sistema productivo.

Entre los principales puntos de la medida, se destacan:

El ajuste surge de un diagnóstico interno que detectó baja demanda en múltiples prestaciones y superposición con servicios ya ofrecidos por empresas privadas. Según el organismo, sostener estas actividades implicaba un uso ineficiente de fondos estatales y podía generar distorsiones en la competencia.

Qué pasará con los servicios y contratos vigentes

Desde la entrada en vigencia de la medida, los servicios alcanzados dejaron de prestarse. Sin embargo, el INTI garantizó una transición ordenada:

Se respetarán todos los convenios vigentes hasta su finalización

Se asegurará la continuidad para los usuarios actuales

Se organizará la documentación técnica de cada servicio

Cómo sigue la reestructuración del INTI

La medida se enmarca en el Decreto 891/2017, que impulsa la desburocratización del Estado. Bajo este esquema, el organismo continuará con sus funciones clave, pero con foco en áreas donde su intervención resulte necesaria.

Además, se implementará un plan integral que incluirá:

Cierre ordenado de los servicios discontinuados

Comunicación formal a los usuarios

Preservación de capacidades estratégicas

Redefinición de la cartera de servicios

Desde el Consejo Directivo remarcaron que no se trata de un achicamiento, sino de una redistribución de funciones para mejorar la competitividad del organismo y del sector productivo.