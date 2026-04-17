El INTI dio de baja más de 600 servicios: qué cambia y a quiénes afecta la medida
El INTI eliminó más de 600 servicios por baja demanda y superposición con privados. Qué cambia, cómo impacta y qué pasará con los contratos vigentes.
El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) dispuso la baja de más de 600 servicios en todo el país, en el marco de una reestructuración orientada a optimizar recursos y mejorar la eficiencia. La medida, ya oficializada, busca concentrar la actividad del organismo en funciones estratégicas y evitar superposiciones con el sector privado.
INTI elimina más de 600 servicios: claves de la medida
La decisión fue formalizada mediante la resolución 42/2026, publicada en el Boletín Oficial, donde se establece que el recorte no implicará mayores erogaciones. El objetivo es adaptar la oferta tecnológica del organismo a las demandas actuales del sistema productivo.
Entre los principales puntos de la medida, se destacan:
- Baja de más de 600 servicios con escasa demanda
- Eliminación de prestaciones superpuestas con el sector privado
- Optimización del uso de recursos públicos
- Reorientación hacia áreas estratégicas
- Implementación de criterios de eficiencia y simplificación administrativa
Por qué el INTI da de baja servicios
El ajuste surge de un diagnóstico interno que detectó baja demanda en múltiples prestaciones y superposición con servicios ya ofrecidos por empresas privadas. Según el organismo, sostener estas actividades implicaba un uso ineficiente de fondos estatales y podía generar distorsiones en la competencia.
Qué pasará con los servicios y contratos vigentes
Desde la entrada en vigencia de la medida, los servicios alcanzados dejaron de prestarse. Sin embargo, el INTI garantizó una transición ordenada:
- Se respetarán todos los convenios vigentes hasta su finalización
- Se asegurará la continuidad para los usuarios actuales
- Se organizará la documentación técnica de cada servicio
Cómo sigue la reestructuración del INTI
La medida se enmarca en el Decreto 891/2017, que impulsa la desburocratización del Estado. Bajo este esquema, el organismo continuará con sus funciones clave, pero con foco en áreas donde su intervención resulte necesaria.
Además, se implementará un plan integral que incluirá:
- Cierre ordenado de los servicios discontinuados
- Comunicación formal a los usuarios
- Preservación de capacidades estratégicas
- Redefinición de la cartera de servicios
Desde el Consejo Directivo remarcaron que no se trata de un achicamiento, sino de una redistribución de funciones para mejorar la competitividad del organismo y del sector productivo.