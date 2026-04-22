AFA puso a un árbitro de peso para el Superclásico mendocino: los números que preocupan a ambos

Yael Falcón Pérez dirigirá Independiente-Gimnasia y sus antecedentes no son favorables ni para la Lepra ni para el Lobo.

El Superclásico mendocino ya tiene juez. Y como suele pasar, la designación también empezó a jugar su propio partido.

Y el nombre no pasa desapercibido.

Falcón Pérez carga con una imagen fuerte dentro del arbitraje argentino: de perfil firme, con decisiones que suelen generar debate y con antecedentes pesados en partidos importantes. Su crecimiento dentro de AFA fue rápido y su figura quedó muchas veces en el centro de la escena, entre elogios y polémicas. Incluso, medios nacionales lo marcaron como uno de los árbitros de mayor proyección y exposición del fútbol argentino.

Pero en Mendoza, lo que más importa son los antecedentes.

Gimnasia e Independiente juegan en el Legrotaglie. Foto: Alfredo Ponce / MDZ Gimnasia e Independiente durante un partido del 2022 en el Legrotaglie. Alfredo Ponce / MDZ

A Independiente Rivadavia lo dirigió ocho veces: apenas consiguió dos victorias, dos empates y sufrió cuatro derrotas. Además, recibió 25 tarjetas amarillas, sin penales a favor ni expulsiones.

En Gimnasia el dato también llama la atención: lo arbitró en cuatro oportunidades y el Lobo nunca pudo ganar. Fueron dos empates, dos derrotas, ocho amarillas y tampoco hubo penales ni tarjetas rojas.

Es decir: ninguno guarda buenos recuerdos.

Claro que los partidos no se ganan ni se pierden por una designación arbitral, pero en un clásico donde la tensión suele estar al límite, cada detalle pesa. Y si el juez ya llega con historial discutido, mucho más.

El hincha lo sabe. Los jugadores también.

Porque en esta clase de partidos no solo se analiza quién juega mejor. También importa quién pita.

Y esta vez, el silbato ya empezó a generar ruido antes de que ruede la pelota.