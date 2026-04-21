El pibe que ilusiona: Kevin Valdez ingresó ante San Miguel y le dio otra cara al ataque de Godoy Cruz

El juvenil ingresó en un momento complicado y mostró actitud, movilidad y proyección en el empate del Tomba.

En medio de un partido apagado, una aparición cambió la energía. El ingreso de Kevin Valdez fue una de las pocas noticias positivas para Godoy Cruz en el empate ante San Miguel en el Feliciano Gambarte, mostrando entrega, movilidad y proyección.

El delantero canterano, que llegó al club con apenas cinco años, cumplió el sueño de debutar en Primera y lo hizo dejando señales interesantes. Entró a los 46 minutos del primer tiempo y, desde el primer contacto con la pelota, mostró lo que lo caracteriza: entrega, movilidad y rebeldía para ir siempre hacia adelante.

Kevin Valdez: la ilusionante aparición en Godoy Cruz Más allá de que no tuvo situaciones claras de gol, su presencia le dio otra dinámica al ataque. Sumó 10 toques, con una alta efectividad en los pases (5 de 6, 83%), destacándose especialmente en campo rival (75% de precisión). Intentó asociarse, moverse entre líneas y ofrecerse como opción constante.

Godoy Cruz vs San Miguel (2)

También aportó en el juego físico: disputó 4 duelos en el suelo y 3 aéreos, además de colaborar en defensa con 2 contribuciones, incluyendo una entrada y un despeje. Números que reflejan compromiso en todas las facetas del juego.