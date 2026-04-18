Godoy Cruz no encontró los caminos al gol y tan solo empató 0-0 con San Miguel en el Gambarte

Godoy Cruz volvió a dejar una imagen preocupante y empató sin goles ante San Miguel en el Feliciano Gambarte por la décima fecha de la Primera Nacional . El equipo de Mariano Toedtli no logró imponerse en su casa, sumó su segundo partido sin triunfos y dejó pasar una oportunidad inmejorable para acercarse a la punta.

Con este resultado, el Tomba quedó cuarto con 14 puntos y no pudo aprovechar la caída de Colón ante Deportivo Morón. Ahora, el Gallito y el Sabalero comparten la cima con 17 unidades, marcando una diferencia que empieza a pesar.

En el primer tiempo, el Bodeguero intentó asumir el protagonismo, pero le faltaron ideas y precisión en los metros finales. Con el correr de los minutos se fue diluyendo y San Miguel creció, al punto de generar la más clara con un centro de Bruno Nasta que pegó en el travesaño.

El complemento mantuvo la misma tónica. El Expreso tuvo una chance con un remate de Agustín Valverde que se fue apenas desviado, pero nunca logró someter al rival. El partido se volvió chato y la paciencia de la gente empezó a agotarse.

Los hinchas de Godoy Cruz concurrieron en gran número, pero se fueron silbando al equipo.

Los hinchas lo hicieron sentir con el clásico "movete, Tomba, movete", mientras que sobre el cierre apareció Roberto Ramírez para evitar la derrota con una atajada clave ante un mano a mano con Nasta. Fue lo único que sostuvo al equipo en pie.

El final encontró a los jugadores de Godoy Cruz retirándose bajo silbidos. Sin juego y sin reacción, el Tomba dejó pasar otra chance y ahora tendrá un desafío bravo: visitar a Colón, en un partido que puede marcar su rumbo en la pelea por el ascenso.

Las mejores fotos de Godoy Cruz-San Miguel

Godoy Cruz San Miguel 4 Los hinchas de Godoy Cruz recibieron al equipo con bengalas y fuegos artificiales. Alf Ponce Mercado /MDZ

Godoy Cruz San Miguel 5 La foto de al formación visitante desde otro ángulo del Gambarte. Alfredo Ponce Mercado /MDZ

Godoy Cruz San Miguel 2 Nahuel Ulariaga encara: el delantero del Tomba solo jugó el primer tiempo. Alf Ponce Mercado /MDZ

Godoy Cruz San Miguel 6 La formación de Godoy Cruz que eligió Mariano Toedli para el encuentro frente al Trueno Verde. Alfredo Ponce Mercado /MDZ

El minuto a minuto de Godoy Cruz vs San Miguel