El polémico pronóstico del tarotista de Boca para el Superclásico con River: "Sale el Diablo"

La previa del Superclásico entre Boca juniors y River Plate suma cada detalle posible, desde lo futbolístico hasta lo simbólico. En ese contexto, las predicciones y supersticiones vuelven a ocupar un lugar central, especialmente entre los hinchas que buscan señales en la antesala de un partido que paraliza al fútbol argentino.

En ese escenario, uno de los personajes habituales volvió a tomar protagonismo: Walter Lavalle, conocido como el tarotista de Boca , quien realizó su clásica lectura de cartas y dejó una visión que rápidamente generó repercusión.

Lejos de inclinarse por el Xeneize, el especialista sorprendió con un análisis que favorece al rival, algo poco frecuente en sus intervenciones previas.

Al analizar el panorama del equipo de Núñez, Lavalle encontró señales positivas en su tirada. “Veo bastante juventud, capaz que apuesta por algún juvenil. El 2 de copa es una buena carta para River , pero ojo que por momentos el fútbol no les sale como ellos quieren. Son cartas muy buenas para River ”, explicó.

En ese sentido, su interpretación marca un escenario favorable para el conjunto dirigido por Eduardo Coudet, que llega con una racha positiva en el torneo y buen presente en el plano internacional.

La lectura, según el tarotista, muestra una tendencia que podría inclinar la balanza hacia el lado del local en el duelo del domingo.

Embed - Superclasico River vs Boca y una carta que no esperaba!! Tremenda predicción!!

El mensaje para Boca y la carta que encendió la polémica

Cuando pasó a analizar a Boca, el tono cambió de manera notable. “Viene confiado. Hasta ahora no veo cartas de consagración”, señaló en primer lugar. Luego, dejó la frase que generó mayor controversia: “Le sale el Diablo, algo raro puede llegar a pasar: no sé, una jugada dudosa... No estoy diciendo que River va a ganar con robo, solo que se puede dar una situación rara”.

Finalmente, sintetizó su visión general del partido: “Si tengo que sacar una conclusión: no lo veo ganando a Boca, lo veo mejor a River”, aseguró, aclarando que intenta dejar de lado su fanatismo para interpretar lo que indican las cartas.

Un Superclásico con presente parejo y alta expectativa

El Superclásico se jugará este domingo desde las 17 en el estadio Monumental, en un contexto en el que ambos equipos atraviesan momentos competitivos sólidos.

River llega con una racha positiva en el torneo local y como protagonista en su grupo internacional, mientras que Boca logró estabilidad tras semanas irregulares y se mantiene invicto en una serie de partidos recientes.

En este marco, el cruce promete ser equilibrado, con dos equipos que llegan en crecimiento y con aspiraciones claras. Como suele suceder, el resultado final quedará lejos de cualquier pronóstico y se definirá dentro del campo de juego.