Revelan qué dijo Tomás Aranda, hoy figura de Boca, el día que le ofrecieron ir a jugar a River

Tomás Aranda se prepara para vivir un momento especial en su carrera: este domingo disputará su primer Superclásico con la camiseta de Boca Juniors . Con apenas 18 años, el juvenil se consolidó rápidamente como una de las grandes apariciones del club en el último tiempo.

Su rápido crecimiento lo puso en el centro de la escena, pero detrás de su presente hay una historia poco conocida que tiene como protagonista nada menos que a River Plate , el clásico rival, y se remonta a sus primeros pasos en el fútbol infantil.

Cuando tenía apenas siete años, Aranda tuvo la oportunidad de tomar otro rumbo. En ese entonces jugaba en Argentinos Juniors y también participaba los fines de semana en un club barrial, donde comenzó a llamar la atención.

"¡No, a River no! El domingo pasado jugamos y les ganamos 1 a 0", fue la respuesta de un pequeño Aranda cuando le propusieron sumarse al club de Núñez. La frase fue recordada por Horacio Ríos, uno de sus entrenadores en la infancia, en una entrevista con Olé.

El DT reconstruyó aquella situación y dio más detalles del momento: "Yo a los padres no los conocía. Cuando se van a la camioneta que estaba a una cuadra y media, lo seguí. ‘No te conozco’, me decía el papá Daniel. Yo en ese momento dirigía al hijo más chico del Pipa Gancedo, entonces le dije que estaba con Gancedo y que podía ir a River . Y Tomy, calladito pero siempre te la mandaba, dijo: Noo, a River no, si el domingo jugamos contra River y le ganamos 1-0’. Él estaba en Argentinos en ese momento. Igual le saqué el teléfono al padre y lo llamaba y lo llamaba...”.

Finalmente, Ríos logró convencer a la familia para que el chico se sumara a la Academia Kaly, donde continuó su formación mientras seguía vinculado a Argentinos Juniors.

El salto a Boca y su presente en Primera

El camino de Aranda dio un giro importante en 2017, durante un torneo infantil disputado en el predio de Boca en Ezeiza. Allí, su equipo tuvo un rendimiento destacado y llamó la atención de los captadores del club.

Tomás Aranda festejo gol de Boca Tomás Aranda tuvo un pasado que lo vinculó a River, pero su decisión en ese momento fue contundente. Fotobaires

“De acá los rivales se iban llorando. En el Mundialito, los chicos jugaron tan bien que nos dijeron: ‘En la final te pusimos un equipo que les va a costar ganar, si ganan. Y ganamos 9-1”", recordó Ríos sobre aquella competencia.

También reveló cómo fue la decisión final: "Quedó fascinado con Boca, aunque la mamá llamó al coordinador de Argentinos diciendo que no quería que se fuera. ¡Llorando! Pero después dejaron que el nene decidiera. ‘Si quiere ir, hay que dejarlo’. Tomy había jugado cada partido de la prueba como si fuera una final y quedó junto con Santiago Valleca y Ramiro Vilella, que hoy están en la Reserva”.

Hoy, ya instalado en Primera, Aranda atraviesa un presente prometedor: marcó su primer gol, tuvo entrenamientos con la Selección argentina y recibió elogios de Lionel Scaloni y Carlos Tevez. Ahora, tendrá su primer gran desafío en el Superclásico, con la historia de aquel rechazo a River como un detalle que vuelve a cobrar relevancia.