Polémica total: la roja en Godoy Cruz a Lucas Arce llega justo antes de San Miguel, Colón y Morón

Sin amarilla previa, lo expulsaron directo y le dieron tres fechas. Godoy Cruz pierde una pieza clave en un tramo decisivo.

La expulsión de Lucas Arce ante San Telmo dejó más dudas que certezas. El defensor de Godoy Cruz vio la tarjeta roja directa en una acción que, como mínimo, resulta discutible. No tenía amarilla previa y la jugada, lejos de ser clara, abre el debate: para muchos, con suerte era una amonestación.

Lo que vino después profundizó la polémica. El fallo disciplinario determinó tres fechas de suspensión, una sanción que parece excesiva en relación con la acción. Así, el Tomba pierde a un jugador clave para una seguidilla determinante de partidos ante San Miguel, Colón y Deportivo Morón.

La insólita expulsión de Arce

El contexto no es menor: Arce atravesaba uno de sus mejores momentos desde su llegada al club, consolidado en el equipo y siendo una pieza importante en el funcionamiento defensivo. La sanción no solo impacta en lo individual, sino también en lo colectivo.