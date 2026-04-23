Volver al Trabajo: quiénes cobran, monto actualizado y qué pasa con los pagos

El programa Volver al Trabajo vuelve a generar dudas entre sus beneficiarios tras su finalización en abril de 2026 y una decisión judicial que ordenó restituir los pagos del ex Potenciar Trabajo . La medida impacta en más de 900.000 titulares y mantiene la incertidumbre sobre el cobro de $78.000 y el calendario de mayo.

La iniciativa, bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, había concluido luego de dos años de vigencia. El Ejecutivo decidió no prorrogarla y avanzar con Formando Capital Humano, un nuevo esquema con más de 4.300 cursos de capacitación laboral, pero sin transferencias directas. Así, se eliminaba el ingreso mensual que percibían los titulares.

Tras la baja, un grupo de beneficiarios presentó un reclamo judicial y el Juzgado Federal de Campana hizo lugar a una medida cautelar que obliga a restablecer el programa en un plazo de tres días. Aunque el Gobierno ya anticipó que apelará, el fallo sigue vigente.

Volver al Trabajo, el ex Potenciar Trabajo tendrá que volver a pagarse. Foto: Noticias Argentinas

Cómo saber si se hace parte este 2024 de Potenciar Trabajo o no. Foto: Noticias Argentinas

Volver al Trabajo: personas de 18 a 59 años.

Acompañamiento Social: mayores de 59 años (sigue vigente).

Por su parte, Volver al Trabajo apunta a mejorar la inserción en el empleo formal mediante capacitaciones sociolaborales. Su principal beneficio es una prestación mensual de $78.000, un monto que se mantuvo congelado durante dos años.

Pagos de Volver al Trabajo: fechas y qué pasa en mayo

Con la cautelar en vigencia, el pago de $78.000 debería reanudarse. Habitualmente, la acreditación se realiza entre el 5 y el 15 de cada mes, por lo que crece la expectativa sobre el cronograma de mayo.

En este contexto:

Podrían retomarse los pagos en los próximos días.

No se descartan cambios en el calendario.

Hubo reclamos recientes por demoras.

Incertidumbre por el fallo y el futuro del programa

El futuro de Volver al Trabajo dependerá de la resolución judicial tras la apelación del Gobierno. El conflicto abre un escenario de incertidumbre para los beneficiarios y condiciona la estrategia oficial en materia de políticas sociales.

Formando Capital Humano: el reemplazo que quedó en pausa

El plan Formando Capital Humano, que iba a reemplazar al programa, quedó suspendido por el impacto presupuestario del fallo. Según informó el Ministerio, los recursos deberán destinarse nuevamente al pago de Volver al Trabajo.

Además:

Incluía más de 4.300 cursos de capacitación.

Estaba dirigido a desocupados, monotributistas y trabajadores informales.

No contemplaba pagos directos.

Su implementación quedó frenada por la reasignación de fondos.

Desde la cartera advirtieron que esta situación afecta otras políticas previstas, como los vouchers de formación laboral y la ampliación de la jornada escolar en sectores vulnerables, que por ahora no podrán avanzar.