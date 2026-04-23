Efemérides del 23 de abril: por qué se celebra el Día del Libro y qué pasó un día como hoy

Se conmemora el Día Internacional del Libro en homenaje a grandes autores y una serie de efemérides que marcan esta fecha en Argentina y el mundo.

Las efemérides del 23 de abril reúnen hechos clave de la cultura y la historia mundial, con eje en el Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor. La fecha, impulsada por la UNESCO, busca promover la lectura, la industria editorial y la protección de la propiedad intelectual en todo el mundo.

William Shakespeare escribió grandes obras que siguen en vigencia Foto: history.com La efeméride más importante del 23 de abril se conmemora en homenaje a William Shakespeare, entre otros escritores emblemáticos. Foto: history.com

Día del Libro: por qué se celebra el 23 de abril El Día Internacional del Libro se conmemora en esta fecha por una coincidencia histórica: en 1616 murieron tres figuras fundamentales de la literatura universal, Miguel de Cervantes, William Shakespeare y Inca Garcilaso de la Vega. Aunque no fallecieron exactamente el mismo día según los calendarios, la cercanía simbólica consolidó esta jornada como homenaje global.

En Argentina, además, suele coincidir con el inicio de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, el evento editorial más importante del país y uno de los más convocantes del mundo hispanohablante.

Efemérides del 23 de abril: qué pasó un día como hoy Hechos destacados