Efemérides del 23 de abril: por qué se celebra el Día del Libro y qué pasó un día como hoy
Se conmemora el Día Internacional del Libro en homenaje a grandes autores y una serie de efemérides que marcan esta fecha en Argentina y el mundo.
Las efemérides del 23 de abril reúnen hechos clave de la cultura y la historia mundial, con eje en el Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor. La fecha, impulsada por la UNESCO, busca promover la lectura, la industria editorial y la protección de la propiedad intelectual en todo el mundo.
Día del Libro: por qué se celebra el 23 de abril
El Día Internacional del Libro se conmemora en esta fecha por una coincidencia histórica: en 1616 murieron tres figuras fundamentales de la literatura universal, Miguel de Cervantes, William Shakespeare y Inca Garcilaso de la Vega. Aunque no fallecieron exactamente el mismo día según los calendarios, la cercanía simbólica consolidó esta jornada como homenaje global.
En Argentina, además, suele coincidir con el inicio de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, el evento editorial más importante del país y uno de los más convocantes del mundo hispanohablante.
Efemérides del 23 de abril: qué pasó un día como hoy
Hechos destacados
- 1616 – Mueren William Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega; es enterrado Miguel de Cervantes.
- 1971 – The Rolling Stones lanzan Sticky Fingers, uno de los discos más influyentes del rock.
- 2005 – Se publica el primer video de YouTube, titulado “Me at the Zoo”.
- 2009 – México emite alerta por la gripe A (H1N1), que luego se convierte en pandemia.
- 2017 – Lionel Messi marca su gol número 500 con FC Barcelona en un clásico ante Real Madrid.
Nacimientos
- 1891 – Nace Serguéi Prokófiev, uno de los grandes compositores del siglo XX.
- 1928 – Nace Shirley Temple, icónica actriz infantil de Hollywood.
- 1931 – Nace Cacho Fontana, referente de la radio y TV argentina.
- 1954 – Nace Michael Moore, documentalista y escritor.
- 1961 – Nace Rep, destacado humorista gráfico argentino.
El 23 de abril se consolida así como una de las fechas más importantes para la cultura global, con fuerte impacto también en Argentina por su vínculo con el mundo editorial y la lectura.