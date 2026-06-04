Día del Cuarteto: conocé la gran historia detrás del género más bailado

Cada 4 de junio, en la provincia de Córdoba, se celebra el Día del Cuarteto , una fecha instituida por la Legislatura provincial en 2013 mediante la sanción de la Ley Provincial 10.174 que reconoce al cuarteto como parte integrante del patrimonio cultural provincial y como un género folklórico musical propio, característico y tradicional de Córdoba en todas sus manifestaciones.

La fecha conmemora la primera transmisión radial de un concierto de cuarteto en la provincia, aquel 4 de junio de 1943 cuando el Cuarteto Característico Leo marcaba en vivo, para los oyentes de LV3 de Córdoba, los acordes pegadizos del nuevo ritmo, con resonancias de la tarantela y el pasodoble, en una mezcla que con el tiempo se convertiría en la banda de sonido de generaciones enteras.

El cuarteto surgió en 1943 de la mano zurda de Leonor Marzano, quien desde el piano marcó el ritmo que con el tiempo se convirtió en la música popular cordobesa, y junto a su padre Augusto, Miguel Gelfo, Luis Cabero y Fernando Achaval formaron el "Cuarteto característico Leo", cuyas primeras presentaciones se realizaban en el interior de Córdoba y pueblos de Santa Fe, llevando un sonido fresco y bailable que contrastaba con la melancolía del tango y la rigidez de la milonga porteña.

La primera transmisión radial fue el puntapié inicial, pero lo que realmente consolidó al género fue el pedido del pueblo: una lluvia de cartas solicitando actuaciones de esa orquesta, y una que conmovió por encima de la media, la que escribieron los gringos de Colonia Las Pichanas, al norte de Arroyito, en el departamento San Justo, invitando a la formación a sus fiestas patronales con una fundamentación que ya es parte de la historia: "Es la música que más se acerca a la de las celebraciones de nuestros pueblos". El baile se realizó semanas después del debut radial, en lo que bien podría considerarse el primer gran éxito del cuarteto, y desde entonces el ritmo no paró de crecer.

Cuarteto (1) Leonor Marzano junto a Miguel Gelfo. La Voz

Fue el 7 de junio de 2000, luego del fenómeno mediático protagonizado por "El Potro" Rodrigo quien había fallecido trágicamente semanas antes, cuando la legislatura provincial de ese entonces aprobó de modo unánime el proyecto número 8656 presentado por el diputado vecinalista Carlos Pereyra, que declaraba "a la música de cuartetos como genuina representante del folklore cordobés" e institucionalizaba el 4 de junio como su día en homenaje al debut radiofónico del Cuarteto Característico Leo.