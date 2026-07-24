Qué tienen en común el nacimiento de un prócer y una icónica casa de modas

Ambos hechos se conmemoran este 24 de julio: te contamos quién es el prócer y cuál es la casa de modas, en esta nota.

Detalle de la obra de Arturo Michelena sobre la emblemática Batalla de Carabobo, ocurrida en 1821. En el centro, el héroe: Simón Bolívar.

Cada 24 de julio, Argentina y el resto de América Latina celebran el Día de la Integración Latinoamericana, una fecha que honra el nacimiento del prócer Simón Bolívar, el prócer venezolano que nació en Caracas en 1783 y que fue una pieza clave en las guerras de independencia de la región.

Simón Bolívar. Bolívar participó activamente en la liberación de los territorios que hoy son Colombia, Venezuela, Ecuador, Panamá, Perú y Bolivia, y además fundó las Repúblicas de Bolivia y la Gran Colombia. La Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi) instituyó esta festividad en su cumpleaños con el propósito de fortalecer los lazos políticos, sociales y económicos entre los países del continente.