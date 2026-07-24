Qué tienen en común el nacimiento de un prócer y una icónica casa de modas
Ambos hechos se conmemoran este 24 de julio: te contamos quién es el prócer y cuál es la casa de modas, en esta nota.
Cada 24 de julio, Argentina y el resto de América Latina celebran el Día de la Integración Latinoamericana, una fecha que honra el nacimiento del prócer Simón Bolívar, el prócer venezolano que nació en Caracas en 1783 y que fue una pieza clave en las guerras de independencia de la región.
Bolívar participó activamente en la liberación de los territorios que hoy son Colombia, Venezuela, Ecuador, Panamá, Perú y Bolivia, y además fundó las Repúblicas de Bolivia y la Gran Colombia. La Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi) instituyó esta festividad en su cumpleaños con el propósito de fortalecer los lazos políticos, sociales y económicos entre los países del continente.
Qué más se conmemora hoy 24 de julio
El 24 de julio también trae consigo otros aniversarios destacados. En 1802 nació el novelista francés Alejandro Dumas; en 1897, la aviadora Amelia Earhart, primera mujer en cruzar el Atlántico en avión. La jornada también recuerda el descubrimiento de Machu Picchu en 1911 por Hiram Bingham, el nacimiento de Vicentico en 1964 y la fundación de Giorgio Armani en 1975.