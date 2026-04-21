Servicios públicos: qué trabajos realizará la Ciudad de Mendoza durante esta semana
La comuna difundió el cronograma con tareas de arbolado, mantenimiento de espacios verdes, desinfección, bacheo y operativos integrales en distintos sectores.
La Ciudad de Mendoza informó los nuevos cronogramas de tareas relacionadas con trabajos en forestales situados en diferentes arterias, en espacios públicos, el bacheo de calles y operativos 360.
Trabajos en arbolado
Tala
- Laprida 328 y 237, Perú 1021, 9 de Julio 320, Liniers 95.
Desrame
- 25 de Mayo, de Vendimiadores a Las Heras; T. Benegas, de J. B. Justo a J. L. Aguirre (vereda este), cámaras del Centro de Monitoreo.
Poda de formación
- Cuarta Sección Este y Oeste.
Destoconado
- Recorrido en Sexta Sección.
Riego
- Por tanque: en barrios del Oeste, Primera, Segunda, Tercera, Cuarta, Quinta y Sexta Sección.
Espacios verdes
- Se realizarán tareas de limpieza, riego y mantenimiento en todas las plazas de la Ciudad. También, desinfección de juegos infantiles, bancos y papeleros.
- Plaza Independencia: reparación de cañerías de riego presurizado, resiembra de prados.
- Plazoleta Vélez Sarsfield: poda de forestales, mejoramiento de canteros, resiembra de prados, pintura de infraestructura.
- Paseo Villalonga: desmalezado y mantenimiento intensivo.
- Plazas del microcentro: resiembra de prados.
- Boulevard Mitre (esquina Rivadavia): pintura de infraestructura, mejoramiento de canteros.
Desinfección
Pulverización de otoño
- 20/4: Rodríguez 2846, Aguado 523, Lugones 291, Granaderos 2712, Cayetano Silva 2840, J. Hernández 135, Olascoaga 2782, Benielli 2808.
- 21/4: J.A. Lemos 3131, Chaco 3177, J. A. Lemos 3243, Paso de los Andes 3080, M. Arroyo 43, Quintanilla y Rubilar.
- 22/4: Neuquén esquina F. Argentina (olmo), Neuquén 2731, Tabanera 2348, Las Glicinas 2266, Huarpes 2388, Rodríguez 2846, T. Benegas 2356.
- 23/4: L. Aguirre 2220, Granaderos 235, Granaderos 851, G. Torres 249, Rioja 587, Morón 42, El Parral 2280, 25 de Mayo 1537, Coronel Plaza 385.
Operativo MIP
- 20/4: Arrollabes 3292, Santiago del Estero 853, Ramírez 2775, V. Castillo 2990, Ayacucho 546.
- 21/4: Cichitti 2956, Dr. Naciff A8, Santiago Felipe Llaver 4 (entre Llorens y Gordillo), Carlos O´Donell 22 (entre Murialdo y Bicentenario).
- 22/4: Cordón del Plata M=31 Casa 11, Potrerillos M=19 Casa 4 (entre Tolosa y Gran Capitán Sur), P. Llorens M= 29 Casa 17, Cordón del Plata 11 llegando a Laguna Blanca.
- 23/4: P. Llorens M= 53 Casa 1 y 6, Tolosa M=29 Casa 28, Tupungato M=1 Casa 11, Tupungato M=3 Casa 11, Laguna Seca M=29 Casa 41.
- 24/4: plaza Independencia, sector artesanos.
Saneamiento
- 20 al 24/4: desinsectación en dependencias municipales, en domicilios de los barrios del Oeste y abordaje dengue.
Se solicita a los vecinos de las zonas donde se realizarán estos trabajos que, durante la desinfección, mantengan sus ventanas y puertas cerradas como así también guarden bebederos y comederos de las mascotas.
Si las condiciones climáticas son adversas (viento o lluvia) los trabajos se reprogramarán.
En tanto, se informa que los fines de semana y feriados se trabaja habitualmente con guardias de pedido de tareas en el arbolado y en los espacios verdes. Se comunicará el día previo los cortes de calles y despejes requeridos.
Trabajos de bacheo
Material a emplear bacheo frío:
- 20/4: E. Civit 351, Juan B. Justo al 650 y 659.
- 21/4: Garibaldi 356 y 394, Montecaseros 1147.
- 22/4: Cichitti 3102.
- 23/4: Maure 324, 707,731, 810 y 855.
- 24/4: Jujuy 757, 580 y 354.
- 25/4: trabajos a designar.
Material a emplear bacheo frío:
- 20/4: T. Benegas 1886.
- 21/4: Perú al 60.
- 22/4: Montevideo 75 y 470.
- 23/4: Dra. Magnelli 3195 y 2919.
- 24/4 : El Libertador (Raúl Alfonsín) 1600, La Favorita.
- 25/4: trabajos a designar.
Material a emplear bacheo frío:
Pedidos recibidos por redes sociales, etc.
Recorrido de pedidos tomados en APP Muni Digital
Operativos 360 de higiene urbana
Barrios Champagnat, Terrazas del Uno, Formmaggia, Av Champagnat
Trabajos a realizar:
- Limpieza de acequias.
- Levante de remanentes y escombros.
- Barrido de calles manual.
- Barrido de calles mecánico.
- Desmalezado.
Operativos 360 (trabajos en arbolado)
P. de los Andes 2760, 25 de Mayo 2997, San Juan 1649, Bolivia del 2900 al 3000 (varias).
Itinerarios sujetos a modificaciones por razones climáticas o trabajos de urgencia.