Servicios públicos: qué trabajos realizará la Ciudad de Mendoza durante esta semana

La comuna difundió el cronograma con tareas de arbolado, mantenimiento de espacios verdes, desinfección, bacheo y operativos integrales en distintos sectores.

Las acciones se desplegarán en barrios y arterias clave.

La Ciudad de Mendoza informó los nuevos cronogramas de tareas relacionadas con trabajos en forestales situados en diferentes arterias, en espacios públicos, el bacheo de calles y operativos 360.

Trabajos en arbolado Tala Laprida 328 y 237, Perú 1021, 9 de Julio 320, Liniers 95. Desrame 25 de Mayo, de Vendimiadores a Las Heras; T. Benegas, de J. B. Justo a J. L. Aguirre (vereda este), cámaras del Centro de Monitoreo. Poda de formación Cuarta Sección Este y Oeste. Destoconado Recorrido en Sexta Sección. Riego Por tanque: en barrios del Oeste, Primera, Segunda, Tercera, Cuarta, Quinta y Sexta Sección. Espacios verdes Se realizarán tareas de limpieza, riego y mantenimiento en todas las plazas de la Ciudad. También, desinfección de juegos infantiles, bancos y papeleros.

Plaza Independencia: reparación de cañerías de riego presurizado, resiembra de prados.



Plazoleta Vélez Sarsfield: poda de forestales, mejoramiento de canteros, resiembra de prados, pintura de infraestructura.



Paseo Villalonga: desmalezado y mantenimiento intensivo.

Plazas del microcentro: resiembra de prados.

Boulevard Mitre (esquina Rivadavia): pintura de infraestructura, mejoramiento de canteros. Desinfección Pulverización de otoño 20/4: Rodríguez 2846, Aguado 523, Lugones 291, Granaderos 2712, Cayetano Silva 2840, J. Hernández 135, Olascoaga 2782, Benielli 2808.

21/4: J.A. Lemos 3131, Chaco 3177, J. A. Lemos 3243, Paso de los Andes 3080, M. Arroyo 43, Quintanilla y Rubilar.

22/4: Neuquén esquina F. Argentina (olmo), Neuquén 2731, Tabanera 2348, Las Glicinas 2266, Huarpes 2388, Rodríguez 2846, T. Benegas 2356.

23/4: L. Aguirre 2220, Granaderos 235, Granaderos 851, G. Torres 249, Rioja 587, Morón 42, El Parral 2280, 25 de Mayo 1537, Coronel Plaza 385. Operativo MIP 20/4: Arrollabes 3292, Santiago del Estero 853, Ramírez 2775, V. Castillo 2990, Ayacucho 546.

21/4: Cichitti 2956, Dr. Naciff A8, Santiago Felipe Llaver 4 (entre Llorens y Gordillo), Carlos O´Donell 22 (entre Murialdo y Bicentenario).

22/4: Cordón del Plata M=31 Casa 11, Potrerillos M=19 Casa 4 (entre Tolosa y Gran Capitán Sur), P. Llorens M= 29 Casa 17, Cordón del Plata 11 llegando a Laguna Blanca.

23/4: P. Llorens M= 53 Casa 1 y 6, Tolosa M=29 Casa 28, Tupungato M=1 Casa 11, Tupungato M=3 Casa 11, Laguna Seca M=29 Casa 41.

24/4: plaza Independencia, sector artesanos. Saneamiento 20 al 24/4: desinsectación en dependencias municipales, en domicilios de los barrios del Oeste y abordaje dengue. Se solicita a los vecinos de las zonas donde se realizarán estos trabajos que, durante la desinfección, mantengan sus ventanas y puertas cerradas como así también guarden bebederos y comederos de las mascotas.

Si las condiciones climáticas son adversas (viento o lluvia) los trabajos se reprogramarán.

En tanto, se informa que los fines de semana y feriados se trabaja habitualmente con guardias de pedido de tareas en el arbolado y en los espacios verdes. Se comunicará el día previo los cortes de calles y despejes requeridos.

Trabajos de bacheo Material a emplear bacheo frío: