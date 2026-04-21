Rescataron un gavilán que había entrado a una escuela de la Ciudad de Mendoza

Una escena sorprendente tuvo lugar en una escuela de la Ciudad de Mendoza . Un gavilán apareció dentro del edificio y no podía salir por sus propios medios. La situación generó preocupación y obligó a activar un operativo para rescatarlo.

El hecho ocurrió este lunes por la mañana, cuando recién comenzaba la jornada escolar. Las autoridades del Instituto Nuestra Señora del Rosario de Pompeya detectaron al ave dentro del establecimiento. Rápidamente dieron aviso al 911 para pedir asistencia.

A partir de ese llamado, intervino personal de la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque. Los equipos técnicos llegaron al lugar y evaluaron la situación para poder actuar sin poner en riesgo ni al animal ni a las personas.

Tras revisar al ejemplar, confirmaron que se trataba de un gavilán mixto adulto. Es una especie de ave rapaz que forma parte de la fauna protegida en Mendoza. El animal, pese a la situación, estaba en buen estado de salud.

El principal problema era que no podía encontrar la salida del edificio. Por eso fue necesario intervenir de forma controlada para evitar que se lastimara. El operativo se realizó con cuidado y utilizando el equipamiento adecuado.

Finalmente, el gavilán fue rescatado sin inconvenientes. Luego lo trasladaron y lo liberaron en un entorno apropiado para su especie. Todo el procedimiento se hizo sin que el ave sufriera daños.

Rescate Y Liberación De Gavilán Mixto En Ciudad (1) Prensa Gobierno de Mendoza

La presencia del gavilán mixto forma parte del ecosistema local y cumple una función importante como controlador de plagas. Se alimenta de pequeños animales, lo que ayuda a mantener el equilibrio en entornos urbanos y periurbanos. Por eso su presencia no debe ser vista como una amenaza directa.

Qué hacer ante un caso como este

Ante el aumento de avistamientos, las autoridades recomiendan mantener la calma. No se debe intentar capturar ni alimentar a estos animales. Tampoco es conveniente espantarlos de manera violenta.

En espacios con mucho arbolado, sugieren prestar atención a niños y mascotas. En el caso de perros pequeños, es mejor mantenerlos con correa. Son medidas simples que ayudan a evitar situaciones de riesgo.

Si ocurre un episodio similar, lo indicado es dar aviso a las autoridades. Se puede llamar al 911 o contactar a los canales oficiales de Fauna. De esa forma, intervienen equipos capacitados.

El tráfico de aves y otro foco problemático

reinsertan aves silvestres rescatadas Prensa Gobierno de Mendoza

Más allá de este caso puntual, el tráfico ilegal de fauna sigue siendo una amenaza para muchas especies. En los últimos días, el Departamento de Fauna Silvestre realizó una nueva jornada de reinserción. Varias aves que habían sido rescatadas lograron volver a su hábitat natural. Entre ellas había jilgueros, zorzales y chingolos.

Estos ejemplares provenían de situaciones de captura y comercialización ilegal. Antes de ser liberados, pasaron por un proceso de rehabilitación.

Desde el área de Fauna remarcaron que la participación ciudadana es fundamental. Denunciar la venta o tenencia de animales silvestres ayuda a frenar estas prácticas.