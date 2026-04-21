Murió Luis Puenzo, el director de cine argentino que conquistó el primer Oscar con "La historia oficial"

El cineasta y guionista falleció a los 80 años. Su obra maestra sobre los desaparecidos durante la última dictadura militar marcó un hito imborrable en el cine latinoamericano y la memoria histórica del país.

El cine argentino continúa de luto. Este martes se confirmó el fallecimiento de Luis Puenzo, el emblemático director y guionista que inscribió el nombre de la Argentina en la historia grande del cine mundial. A los 80 años, el cineasta deja un legado de compromiso artístico y social que tuvo su punto máximo en 1986, cuando obtuvo el Premio Oscar a la mejor película extranjera.

"La historia oficial": un hito para la memoria El debut de Puenzo en el largometraje no pudo ser más potente. Con "La historia oficial" (1985), el director se atrevió a narrar una herida abierta: la de los desaparecidos y la apropiación de bebés durante la última dictadura militar argentina (1976-1983).

Luis Puenzo IMDB

Protagonizada por Norma Aleandro y Héctor Alterio, la película no solo logró el reconocimiento de la Academia de Hollywood —siendo la primera película latinoamericana en ganar la estatuilla—, sino que también fue fundamental para el proceso de reconstrucción democrática y la visibilización de la lucha de las Abuelas de Plaza de Mayo a nivel internacional.

El legado de un maestro Luis Puenzo fue uno de los fundadores de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina, y su influencia se extiende a generaciones de directores que vieron en su cine una herramienta para la reflexión política y la excelencia técnica.