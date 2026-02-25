Talleres gratuitos en la Ciudad de Mendoza: cómo anotarse

La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza anunció la apertura de inscripciones para los Talleres Sociales 2026, una propuesta gratuita destinada a personas mayores de 18 años interesadas en capacitarse y participar en espacios de formación comunitaria.

Se trata de una iniciativa con más de tres décadas de trayectoria que busca fomentar el aprendizaje, el desarrollo de habilidades manuales y la generación de vínculos entre vecinos. En ese sentido, se destacó que "los Talleres Sociales se han consolidado como espacios de capacitación y participación comunitaria".

Además, el programa apunta a fortalecer la inclusión y el acceso a herramientas prácticas. Se tata de espacios "enfocados en promover el aprendizaje creativo, el fortalecimiento de vínculos sociales y la incorporación de herramientas prácticas".

La oferta incluye una amplia variedad de opciones vinculadas a oficios y actividades artísticas . Entre ellas se encuentran marroquinería, bordado en cinta, textil, corte y confección, panadería, repostería y peluquería.

También se dictarán clases de artes aplicadas, que abarcan técnicas como falsos acabados, marquetería, pintura acrílica, óleo, pintura de estilo y mosaico. La diversidad de propuestas permite que los participantes elijan según sus intereses y objetivos.

Modalidad de cursado y requisitos

Las clases comenzarán en la tercera semana de marzo y se desarrollarán de manera presencial, de lunes a viernes, entre las 15 y las 18 horas, en distintos espacios municipales de la Ciudad.

Para inscribirse, será necesario ser mayor de 18 años, acreditar domicilio en Ciudad de Mendoza y presentar fotocopia del DNI al momento de la inscripción.

Fechas y lugares para inscribirse

Las inscripciones se realizarán del 9 al 13 de marzo o hasta completar los cupos disponibles. El cronograma incluye diferentes puntos de la Ciudad para facilitar el acceso de los vecinos.

La Casa Central (3º piso, 9 de Julio 500) atenderá de lunes a viernes de 9 a 13 horas. Además, se habilitarán sedes descentralizadas: el CIC Nº 1 (lunes 9), el CIC Nº 2 – NIDO (martes 10), el CIC Nº 3 – Barrio San Martín (miércoles 11), el Gimnasio N° 4 – Barrio San Martín (jueves 12) y el Salón Comunitario de La Favorita (viernes 13), todos en el horario de 15 a 18.

Desde el municipio indicaron que estos talleres buscan impulsar la capacitación en oficios, fortalecer el trabajo artesanal y generar espacios de acompañamiento comunitario. Para más información, se encuentra disponible el teléfono 449-5197.