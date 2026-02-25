Presenta:

Talleres gratuitos en la Ciudad de Mendoza: cómo anotarse

La propuesta está dirigida a mayores de 18 años e incluye capacitación en oficios y actividades creativas.

Las clases comenzarán en marzo y se dictarán en distintos espacios municipales de la Ciudad.

Las clases comenzarán en marzo y se dictarán en distintos espacios municipales de la Ciudad.

La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza anunció la apertura de inscripciones para los Talleres Sociales 2026, una propuesta gratuita destinada a personas mayores de 18 años interesadas en capacitarse y participar en espacios de formación comunitaria.

Se trata de una iniciativa con más de tres décadas de trayectoria que busca fomentar el aprendizaje, el desarrollo de habilidades manuales y la generación de vínculos entre vecinos. En ese sentido, se destacó que "los Talleres Sociales se han consolidado como espacios de capacitación y participación comunitaria".

Además, el programa apunta a fortalecer la inclusión y el acceso a herramientas prácticas. Se tata de espacios "enfocados en promover el aprendizaje creativo, el fortalecimiento de vínculos sociales y la incorporación de herramientas prácticas".

Ciudad de Mendoza abre inscripciones para los Talleres Sociales 2026.

Ciudad de Mendoza abre inscripciones para los Talleres Sociales 2026.

Qué talleres se podrán cursar

La oferta incluye una amplia variedad de opciones vinculadas a oficios y actividades artísticas. Entre ellas se encuentran marroquinería, bordado en cinta, textil, corte y confección, panadería, repostería y peluquería.

También se dictarán clases de artes aplicadas, que abarcan técnicas como falsos acabados, marquetería, pintura acrílica, óleo, pintura de estilo y mosaico. La diversidad de propuestas permite que los participantes elijan según sus intereses y objetivos.

Modalidad de cursado y requisitos

Las clases comenzarán en la tercera semana de marzo y se desarrollarán de manera presencial, de lunes a viernes, entre las 15 y las 18 horas, en distintos espacios municipales de la Ciudad.

Para inscribirse, será necesario ser mayor de 18 años, acreditar domicilio en Ciudad de Mendoza y presentar fotocopia del DNI al momento de la inscripción.

Fechas y lugares para inscribirse

Las inscripciones se realizarán del 9 al 13 de marzo o hasta completar los cupos disponibles. El cronograma incluye diferentes puntos de la Ciudad para facilitar el acceso de los vecinos.

La Casa Central (3º piso, 9 de Julio 500) atenderá de lunes a viernes de 9 a 13 horas. Además, se habilitarán sedes descentralizadas: el CIC Nº 1 (lunes 9), el CIC Nº 2 – NIDO (martes 10), el CIC Nº 3 – Barrio San Martín (miércoles 11), el Gimnasio N° 4 – Barrio San Martín (jueves 12) y el Salón Comunitario de La Favorita (viernes 13), todos en el horario de 15 a 18.

Desde el municipio indicaron que estos talleres buscan impulsar la capacitación en oficios, fortalecer el trabajo artesanal y generar espacios de acompañamiento comunitario. Para más información, se encuentra disponible el teléfono 449-5197.

