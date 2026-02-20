Presenta:

Sociedad

|

Ciudad de Mendoza

Asesoramiento legal sin costo: la Ciudad de Mendoza acerca servicios a sus vecinos

El operativo se realizará en el predio de la Universidad Nacional de Cuyo y ofrecerá orientación legal gratuita a vecinos y vecinas.

MDZ Sociedad

El Centro Móvil de Información Judicial atenderá consultas vecinales en Ciudad.

El Centro Móvil de Información Judicial atenderá consultas vecinales en Ciudad.

Prensa Ciudad de Mendoza

La Municipalidad de Ciudad de Mendoza, en conjunto con el Poder Judicial, brindará información y asesoramiento jurídico a vecinos y vecinas durante el mes de febrero. La iniciativa busca acercar herramientas concretas para facilitar el acceso a derechos y despejar dudas vinculadas a distintos trámites judiciales.

El servicio se canalizará a través del Centro Móvil de Información Judicial, que estará presente el viernes 27 de febrero frente a la Facultad de Derecho, en el predio de la Universidad Nacional de Cuyo. La atención se desarrollará de manera gratuita, en el horario de 9 a 12.

Te Podría Interesar

Durante la jornada, los asistentes podrán realizar consultas vinculadas a diversas materias y recibir orientación personalizada por parte del equipo técnico. La propuesta apunta a ofrecer un espacio accesible y cercano, especialmente para quienes encuentran obstáculos al momento de iniciar o seguir un trámite judicial.

móvil judicial ciudad
Ciudad de Mendoza ofrecerá asesoramiento jurídico gratuito junto al Poder Judicial.

Ciudad de Mendoza ofrecerá asesoramiento jurídico gratuito junto al Poder Judicial.

Servicios gratuitos y orientación personalizada

Los servicios se ofrecerán de manera gratuita y abarcarán:

  • Información general
  • Derivaciones
  • Vías de acceso a la Justicia
  • Orientación en asuntos vinculados a trámites judiciales

Entre los asesoramientos y orientaciones que brindará el equipo del Centro Móvil de Información Judicial se incluyen consultas de orden civil, de familia, penal, laboral, de tipo registral y previsional, así como el abordaje de situaciones de violencia de género. Desde la organización indicaron que siempre es recomendable adjuntar algún tipo de documentación relacionada con la consulta puntual, a fin de facilitar una respuesta más precisa.

Un programa con alcance provincial

El Centro Móvil de Información Judicial funciona desde 2007 por iniciativa de la Suprema Corte de Justicia y de la entonces Secretaría de Información Pública, con el objetivo de llevar asesoramiento jurídico gratuito a las distintas zonas de la provincia.

Cada año, las unidades recorren los 18 departamentos que integran la geografía mendocina, incluyendo la Ciudad de Mendoza. El proyecto procura llegar a personas que, por cuestiones de género, situación económica, etnia o discapacidad, podrían ver dificultado el ejercicio pleno de sus derechos, reforzando así la política de acceso igualitario a la Justicia.

Archivado en

Notas Relacionadas