Asesoramiento legal sin costo: la Ciudad de Mendoza acerca servicios a sus vecinos

El operativo se realizará en el predio de la Universidad Nacional de Cuyo y ofrecerá orientación legal gratuita a vecinos y vecinas.

La Municipalidad de Ciudad de Mendoza, en conjunto con el Poder Judicial, brindará información y asesoramiento jurídico a vecinos y vecinas durante el mes de febrero. La iniciativa busca acercar herramientas concretas para facilitar el acceso a derechos y despejar dudas vinculadas a distintos trámites judiciales.

El servicio se canalizará a través del Centro Móvil de Información Judicial, que estará presente el viernes 27 de febrero frente a la Facultad de Derecho, en el predio de la Universidad Nacional de Cuyo. La atención se desarrollará de manera gratuita, en el horario de 9 a 12.

Durante la jornada, los asistentes podrán realizar consultas vinculadas a diversas materias y recibir orientación personalizada por parte del equipo técnico. La propuesta apunta a ofrecer un espacio accesible y cercano, especialmente para quienes encuentran obstáculos al momento de iniciar o seguir un trámite judicial.

Servicios gratuitos y orientación personalizada Los servicios se ofrecerán de manera gratuita y abarcarán:

Información general

Derivaciones

Vías de acceso a la Justicia

Orientación en asuntos vinculados a trámites judiciales Entre los asesoramientos y orientaciones que brindará el equipo del Centro Móvil de Información Judicial se incluyen consultas de orden civil, de familia, penal, laboral, de tipo registral y previsional, así como el abordaje de situaciones de violencia de género. Desde la organización indicaron que siempre es recomendable adjuntar algún tipo de documentación relacionada con la consulta puntual, a fin de facilitar una respuesta más precisa.