Asesoramiento legal sin costo: la Ciudad de Mendoza acerca servicios a sus vecinos
El operativo se realizará en el predio de la Universidad Nacional de Cuyo y ofrecerá orientación legal gratuita a vecinos y vecinas.
La Municipalidad de Ciudad de Mendoza, en conjunto con el Poder Judicial, brindará información y asesoramiento jurídico a vecinos y vecinas durante el mes de febrero. La iniciativa busca acercar herramientas concretas para facilitar el acceso a derechos y despejar dudas vinculadas a distintos trámites judiciales.
El servicio se canalizará a través del Centro Móvil de Información Judicial, que estará presente el viernes 27 de febrero frente a la Facultad de Derecho, en el predio de la Universidad Nacional de Cuyo. La atención se desarrollará de manera gratuita, en el horario de 9 a 12.
Durante la jornada, los asistentes podrán realizar consultas vinculadas a diversas materias y recibir orientación personalizada por parte del equipo técnico. La propuesta apunta a ofrecer un espacio accesible y cercano, especialmente para quienes encuentran obstáculos al momento de iniciar o seguir un trámite judicial.
Servicios gratuitos y orientación personalizada
Los servicios se ofrecerán de manera gratuita y abarcarán:
- Información general
- Derivaciones
- Vías de acceso a la Justicia
- Orientación en asuntos vinculados a trámites judiciales
Entre los asesoramientos y orientaciones que brindará el equipo del Centro Móvil de Información Judicial se incluyen consultas de orden civil, de familia, penal, laboral, de tipo registral y previsional, así como el abordaje de situaciones de violencia de género. Desde la organización indicaron que siempre es recomendable adjuntar algún tipo de documentación relacionada con la consulta puntual, a fin de facilitar una respuesta más precisa.
Un programa con alcance provincial
El Centro Móvil de Información Judicial funciona desde 2007 por iniciativa de la Suprema Corte de Justicia y de la entonces Secretaría de Información Pública, con el objetivo de llevar asesoramiento jurídico gratuito a las distintas zonas de la provincia.
Cada año, las unidades recorren los 18 departamentos que integran la geografía mendocina, incluyendo la Ciudad de Mendoza. El proyecto procura llegar a personas que, por cuestiones de género, situación económica, etnia o discapacidad, podrían ver dificultado el ejercicio pleno de sus derechos, reforzando así la política de acceso igualitario a la Justicia.