Ciudad de Mendoza informó los cortes de tránsito previstos para esta semana

Las intervenciones se realizan en el marco del Plan de Obras Urbanas e incluyen tareas de asfalto y reconstrucción en varias calles clave de la capital.

Las obras forman parte de un programa integral para renovar calles y mejorar la infraestructura urbana.

La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza informó los cortes y restricciones de tránsito que se registran actualmente debido a distintas obras viales en ejecución en la capital. Las intervenciones se desarrollan en varios sectores y generan modificaciones en la circulación vehicular.

Según detallaron oficialmente, estos trabajos se realizan en el marco del Plan de Obras Urbanas y responden a un cronograma estratégico orientado a la renovación integral de arterias y espacios públicos, con el objetivo de optimizar la transitabilidad y fortalecer la infraestructura urbana.

A través del Plan de Mejoramiento y Reconstrucción de Calles, el municipio prevé reacondicionar alrededor de 169.000 metros cuadrados de calzada, lo que equivale a 143 cuadras. La iniciativa implica una fuerte inversión municipal destinada a mejorar tanto la circulación vehicular como la peatonal.

Calles con cortes y tránsito reducido Actualmente, uno de los frentes de obra se ubica en calle Joaquín V. González, en el tramo comprendido entre Paso de los Andes y Tiburcio Benegas. Allí, el tránsito se encuentra reducido en sectores específicos debido a tareas de asfaltado.

En tanto, sobre calle Patricias Mendocinas rige un corte total desde Gutiérrez hasta Rivadavia, donde se ejecutan trabajos sobre diferentes losas de la calzada. A su vez, en calle Chile, entre Sarmiento y Gutiérrez, se aplica un corte parcial por labores preliminares y fresado previo a nuevas tareas de asfalto.