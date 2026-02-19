Ciudad de Mendoza informó los cortes de tránsito previstos para esta semana
Las intervenciones se realizan en el marco del Plan de Obras Urbanas e incluyen tareas de asfalto y reconstrucción en varias calles clave de la capital.
La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza informó los cortes y restricciones de tránsito que se registran actualmente debido a distintas obras viales en ejecución en la capital. Las intervenciones se desarrollan en varios sectores y generan modificaciones en la circulación vehicular.
Según detallaron oficialmente, estos trabajos se realizan en el marco del Plan de Obras Urbanas y responden a un cronograma estratégico orientado a la renovación integral de arterias y espacios públicos, con el objetivo de optimizar la transitabilidad y fortalecer la infraestructura urbana.
Te Podría Interesar
A través del Plan de Mejoramiento y Reconstrucción de Calles, el municipio prevé reacondicionar alrededor de 169.000 metros cuadrados de calzada, lo que equivale a 143 cuadras. La iniciativa implica una fuerte inversión municipal destinada a mejorar tanto la circulación vehicular como la peatonal.
Calles con cortes y tránsito reducido
Actualmente, uno de los frentes de obra se ubica en calle Joaquín V. González, en el tramo comprendido entre Paso de los Andes y Tiburcio Benegas. Allí, el tránsito se encuentra reducido en sectores específicos debido a tareas de asfaltado.
En tanto, sobre calle Patricias Mendocinas rige un corte total desde Gutiérrez hasta Rivadavia, donde se ejecutan trabajos sobre diferentes losas de la calzada. A su vez, en calle Chile, entre Sarmiento y Gutiérrez, se aplica un corte parcial por labores preliminares y fresado previo a nuevas tareas de asfalto.
Recomendaciones para conductores y peatones
Desde el municipio solicitaron a quienes circulen por las zonas intervenidas hacerlo con precaución y respetar la señalización dispuesta en cada sector. También recomendaron evaluar recorridos alternativos mientras se mantengan las restricciones.
Las autoridades remarcaron que estas obras forman parte de una planificación integral destinada a modernizar la red vial de la capital y mejorar las condiciones de circulación en distintos barrios de la ciudad.