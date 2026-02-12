La Ciudad de Mendoza invita a una experiencia gratuita para descubrir el cielo y la montaña

La actividad combina trekking guiado, naturaleza y una charla astronómica en la cima del Cerro Llorón, con inscripción gratuita y cupos limitados.

El recorrido culmina en la cima del Cerro Llorón, con una charla sobre astronomía y vistas privilegiadas de la Ciudad.

La Municipalidad de Ciudad de Mendoza presentó una nueva propuesta de turismo activo y educativo que invita a descubrir la naturaleza y el cielo nocturno en un entorno privilegiado. La iniciativa está orientada a aficionados al astroturismo y amantes de las actividades al aire libre, y propone recorrer parte de la red de senderos del Parque Deportivo de Montaña, un espacio natural, seguro y preparado para múltiples prácticas en armonía con el cuidado del ambiente.

La experiencia comenzará con un trekking guiado de aproximadamente una hora y media, a lo largo de un recorrido de 2 kilómetros, y culminará en la cima del Cerro Llorón. Allí, los participantes podrán disfrutar de una vista panorámica única de la Ciudad de Mendoza, en un entorno ideal para la contemplación y el aprendizaje.

En ese punto, el relator Walter García será el encargado de desarrollar la temática “Estrellas del pasado”, una charla que invita a conocer el cielo nocturno y su historia, combinando divulgación científica, relatos astronómicos y observación del firmamento.

Una experiencia gratuita para disfrutar la montaña La actividad es gratuita, con cupo limitado, y requiere inscripción previa a través de la plataforma Entradaweb. La propuesta forma parte de las acciones que impulsa la Ciudad de Mendoza para fomentar el turismo sostenible, el contacto con la naturaleza y el aprovechamiento responsable de los espacios verdes urbanos.

Además de promover hábitos saludables, esta experiencia busca acercar la astronomía al público general, generando un espacio de aprendizaje en un entorno natural único y de fácil acceso, ideal tanto para vecinos como para visitantes.