La Ciudad de Mendoza dirá presente en el Paseo Federal con una propuesta artística especial

En el marco del 90° Aniversario de la Fiesta Nacional de la Vendimia, la Ciudad de Mendoza llevará su identidad cultural a Lavalle.

La Ciudad de Mendoza participará del Paseo Federal de la Vendimia 2026, una de las celebraciones más representativas del calendario vendimial, que se desarrollará del lunes 23 al miércoles 25 de febrero, de 19 a 23 horas, en el Predio Verde Polideportivo Municipal, ubicado en Remedios de Escalada 141, Villa Tulumaya, Lavalle.

En esta edición, el martes 24 de febrero será el día asignado a la capital mendocina, que compartirá con vecinos y turistas una muestra artística especial con parte del espectáculo “Vendimia: Alma y Gloria de mi Ciudad”, reflejando la identidad cultural, histórica y patrimonial que distingue a la Ciudad de Mendoza.

Además, durante las tres jornadas el público podrá disfrutar de juegos, sorteos, trivias y múltiples sorpresas pensadas para toda la familia, en un espacio que invita al encuentro y a la celebración de las tradiciones mendocinas.

Una propuesta que celebra la identidad de Vendimia El Paseo Federal tiene como objetivo estimular e incentivar a los municipios de la Provincia de Mendoza a integrar y exhibir su identidad cultural-departamental, consolidándose como un ámbito de intercambio donde el arte, la diversidad territorial y las costumbres locales se expresan ante el público.

En el marco del 90° Aniversario de la Fiesta Nacional de la Vendimia, bajo el lema “90 cosechas de una misma cepa”, la propuesta de la Ciudad de Mendoza se suma a esta celebración histórica, poniendo en valor el legado vendimial y su proyección hacia el futuro.