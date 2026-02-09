Vendimia 2026: cuándo comienza la venta de entradas para la repetición y cuáles son los precios

El 7 de marzo se llevará a cabo el Acto Central de la Fiesta de la Vendimia 2026 , pero, se sabe, no será la única noche de celebración en el calendario vendimial. Al resto de las actividades se le suma una repetición el domingo 8 y una tercera noche, sin repetición del show y a cargo de una productora privada.

Esta modalidad cumple con el mismo formato que la celebración del año pasado y desde la Subsecretaría de Cultura han estado trabajando para definir la grilla de artistas. A pesar de que aún resta la confirmación oficial, este lunes MDZ adelantó que habrá una primera noche folclórica y una segunda noche de cumbia con tres artistas con varios números en la provincia.

El domingo 8 de marzo tendrá como artistas a Luciano Pereyra y el cierre estelar del Chaqueño Palavecino , quien llega a Mendoza tras la polémica que se suscitó en el Festival Nacional de la Doma y el Folklore de Jesús María, cuando invitó a cantar al presidente Javier Milei, acto por el cual recibió varias críticas.

El lunes 9 de marzo no tendrá el número cultura de Vendimia . Tal y como ocurrió el año pasado, directamente se aprovecharán las instalaciones y escenografía para invitar a músicos a tocar. Será la cumbia el denominador común con una banda que ya estuvo justamente el año pasado con esta modalidad: Ke Personajes . Lo acompañarán La Banda de Carlitos (LBC) y Euge Quevedo .

Al ser solo la primera noche la que organiza de manera directa el Gobierno de la provincia, solo hay precisiones de la metodología de la venta de entradas y los precios para esa primera noche de folclore.

La entradas para la repetición saldrán a la venta cuando se habilite justamente la adquisición de tickets del Acto Central para los mendocinos: este jueves 12 de febrero. Antes, hubo un operativo de venta de entradas exclusivo para turistas tanto nacionales como extranjeros.

La venta se realizará exclusivamente por la plataforma digital www.entradaweb.com.ar.

Los precios varían según el sector, por lo que esta es la lista:

Malbec: $28.000

Cabernet Sauvignon: $21.000

Chardonnay: $14.000

Tempranillo 2, 3 y 4: $28.000

Tempranillo 1 y 5: $21.000

Bonarda: $11.000.

Desde Cultura señalaron que a medida que confirmen oficialmente quiénes serán los artistas que participarán, recién darán a conocer datos sobre la venta de entradas para la tercera noche, que está a cargo de la productora privada. Se especula con que los valores sean similares.

Artistas con pasado reciente en Mendoza

El Chaqueño Palavecino es uno de los que tuvo su paso más reciente por la provincia. El 19 de enero le dio el cierre al XXII Encuentro de las Naciones de Junín, ante un muy concurrido Parque Dueño del Sol, junto con La Konga.

Luego siguió Luciano Pereyra, quien estuvo en la provincia el 31 de enero en el festival Rivadavia Canta al País, en el Parque Urbano. También visitó la provincia el 8 de noviembre pasado en el marco de su tour "Te Sigo Amando".

rivadaviacantaalpais_1769923200_3822696724192666452_51179876294 Luciano Pereyra en Rivadavia Canta al País. Rivadavia Canta al País

En la misma noche del 31 de enero del festival rivadaviense, junto a Luciano Pereyra, estuvieron Euge Quevedo y La Banda de Carlitos, quienes ya habían compartido escenario en la noche de cumbia de la Fiesta Provincial de la Cerveza 2025 meses atrás, organizada por Godoy Cruz. Serían quienes le pongan cumbia a la tercera noche, junto a Ke Personajes. De hecho, la banda liderada por Emanuel Noir ya había sido parte de esa tercera noche de Vendimia el año pasado, en aquella oportunidad junto a Q´Lokura.