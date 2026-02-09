Estos son los artistas que se presentarían en la Vendimia 2026

A menos de un mes del inicio de la Fiesta de la Vendimia 2026 , se conoció quiénes serían los artistas presentes en el escenario del Teatro Griego Frank Romero Day.

A la espera de la confirmación oficial del Gobierno de Mendoza, el folklore sería el género elegido para la noche de la repetición que tendrá lugar el domingo 8 de marzo, mientras que la cumbia tomaría protagonismo el lunes 9 de marzo, en el marco del show musical con gestión privada.

Tal como sucedió en la Vendimia 2025, habrá una única repetición de la fiesta máxima de los mendocinos. Aquellos que busquen el combo "fiesta y show", disfrutarían de una noche de folklore en el Frank Romero Day.

Para esta edición, los artistas elegidos serían Luciano Pereyra y el Chaqueño Palavecino . Luciano Pereyra estuvo en Mendoza poco tiempo atrás en "Rivadavia Canta al País". Además, también visitó la provincia el pasado 8 de noviembre en el marco de su tour "Te Sigo Amando".

En el caso del Chaqueño Palavecino, el artista quedó en el foco de la polémica tras el show que hizo con Javier Milei. El artista invitó al presidente a cantar una de sus canciones en el Festival de Jesús María. Esta situación derivó en una enorme polémica y hasta fue expulsado de la Asociación Federal de Raíces Criollas.

milei con el chaqueño palavecino en jesus maria El Chaqueño junto a Javier Milei en el Festival de Jesús María. Archivo MDZ

Los artistas del show musical

En la tercera noche habrá un show musical de gestión privada, sin la repetición del espectáculo de la Vendimia. De esta manera, se repite el formato del año pasado, donde una productora quedó a cargo del espectáculo.

Lo llamativo es que en esta edición se repetiría uno de los artistas que estuvo presente la última edición. Según la información a la que accedió MDZ, los elegidos para el show musical serían Ke Personajes y La Banda de Carlitos (LBC) y Euge Quevedo.

Q LOKURA-KE PERSONAJES VENDIMIA 2025 (30).jpg Ke Personajes en la Vendimia 2025. Marcos Garcia/MDZ

La banda de cumbia que lidera Emanuel Noir fue una de las elegidas para la Vendimia 2025 junto a Q´Lokura. A pesar de su presencia en el escenario del Frank Romero Day un año atrás, en esta oportunidad se repetiría la performance de Ke Personajes.

fiesta de la cerveza escenario público la banda de carlitos y eugenia quevedo 1.jpg La Banda de Carlitos y Euge Quevedo fueron parte de la última edición de la Fiesta de la Cerveza. Rodrigo D'Angelo / MDZ

Si bien LBC y Euge Quevedo estuvieron en Mendoza hace pocos meses, también formarían parte de la Vendimia 2026. En su caso, dijeron presente en la noche de cumbia de la Fiesta Provincial de la Cerveza 2025, que tuvo lugar en diciembre.

Entradas Vendimia 2026

Si bien en noviembre, el subsecretario de Cultura, Diego Gareca, aseguró que los artistas de la Vendimia 2026 se conocerían en enero, el Gobierno de Mendoza aún no ha hecho el anuncio oficial.

Además, tampoco se conoce el precio de las entradas para la tercera noche. El año pasado, los valores del show musical tuvieron un costo de entre 15 mil y 90 mil pesos.

En el caso de la repetición, los precios son los siguientes: